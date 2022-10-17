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A-1 Bakery Group社長楊井元伸表示，目標是明年A-1 Bakery品牌香港分店要達100家。（彭振濠攝）

近年大量日本品牌來港開店，但日本烘焙店A-1 Bakery Group在30多年前已看好香港市場。其社長楊井元伸更親自領軍，計劃明年開設第100家A-1 Bakery。

快人一步，全因楊井元伸的遠見與膽識，更重視在地文化及客人需求。此外，簡化工序，引入創新，有效分配人力資源，以留住人才。

企業拓展市場有不少盤算，要在海外站穩腳就更難，A-1 Bakery Group的首間A-1 Bakery，37年前在沙田新城市廣場起步。為何楊井元伸選中了沙田這個新市鎮，而不是車水馬龍的中環？

拓展海外 由沙田新城市開始

A1-Bakery於1948年在大阪開設首家分店，現時在日本有11家店及2家餐廳。楊井元伸於1978年大學畢業後就加入公司實習，在一次偶然經香港轉機返日時，觸發了在港開店的念頭，數算已是40年前的事，他說：「當時到台灣工作，經香港轉機返大阪，讓我看到香港的發展潛力。」一次轉機造就了新商機。

楊井元伸於夏威夷太平洋大學畢業，但仍由低做起，學習烘焙製作及銷售的每個流程，後來擔起了為公司拓展海外市場的任務。不過A-1 Bakery首次跑到海外並非開分店，而是到台灣擔任顧問工作，為當地烘焙店提供建議，在一次完成工作回日時，就看中了香港市場。他表示，當初有考慮過其他亞洲市場，但感到本港稅務制度及經濟情況理想，令該公司下定決心進軍香港市場。

當年沙田是政府主力發展的新市鎮，他說：「當時新界地區雖然剛發展，但我看好沙田的人口增長及前景。」首間分店就選址沙田新城市廣場，今天回看，證明當日做對了決定，亦引證了其前瞻性。直至現在，香港A-1 Bakery在他領導下仍敢於嘗試，就如近年開設的天然工房品牌，以售賣香港本地口味為主，提供菠蘿包及蛋撻等產品，更選址屋邨等地開店，他認為這是值得開拓的市場。

堅持用日食材 調整口味迎客

A-1 Bakery在港屹立多年，總有過人之處，在堅持用日本材料之餘，亦要了解本地人口味，楊井元伸舉例，如日本人喜歡甜包，但香港人則不太鍾情，要減低甜度，而鹹味麵包則是港人偏好，銷情更佳，所以在日本引進產品及製造方法時要否調整，也是一門學問。

食物本身就是一種文化，即使港人接受外來事物程度高，不過A-1 Bakery亦有過失算的經歷。楊井元伸舉例，最近推出的一款在日本受歡迎的粿麥提子合桃麵包，當初引入時並不受港人歡迎，隨後發現港人不喜歡麵包太硬，在本地研發團隊改良做法後，產品才大受歡迎。







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