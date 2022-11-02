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過去數年，金融科技（FinTech）發展蓬勃，不但帶動金融服務不斷創新，廣泛應用亦令行業對金融科技人才的需求殷切。

港大－渣打慈善基金金融科技學院聯同數碼港，以及生產力局於發布會中，道出電子支付與數碼貨幣等本港重點金融科技趨勢。（梁偉榮攝）

港大－渣打慈善基金金融科技學院聯同數碼港，以及香港生產力促進局昨（1日）公布「金融科技人才研究報告」表示，電子支付與數碼貨幣，以及網絡安全與數據私隱，是本港金融業最為重視的金融科技趨勢，並剖析導致金融科技人才缺口的主因，是薪酬差距。

港大－渣打慈善基金金融科技學院總監及港大計算機科學系主任林德華表示，因應本港電子支付的應用和全球虛擬產業的發展，電子支付與數碼貨幣已是本港金融業最為重視的金融科技發展趨勢，其次則是伴隨相關科技應用而衍生的網絡安全與數據私隱議題。

渴求軟件開發 數據科學家等

港大計算機科學副系主任姚兆明補充，大數據分析、人工智能及雲端區塊鏈技術，將成為改善和提升金融科技服務的3大重要技術。加上，57%受訪企業表示正在積極招攬金融科技專才，尤其是技術崗位，預料來年企業需求最大的技術崗位，將包括應用程序和軟件開發人員、人工智能或機器學習專家、區塊鏈或數碼貨幣專家、系統架構師和雲端專家，以及數據科學家。

雖然報告指出，65%受訪企業不會強求擔任金融科技技術崗位的人員，擁有金融服務相關知識，但64%受訪企業認為，具網絡安全及數據分析等技術知識的人士，在出任金融科技業的項目管理經理及數碼營銷專家等非技術崗位時，更具競爭力。

姚兆明解釋，為有效推動金融科技服務發展，企業「期望科技背景出身的人才略懂監管、投資知識；具金融背景的人才，則要掌握AI和雲端技術的基本知識。」另強調，業界需要科技背景的人才去處理系統問題，亦需要具金融和商務背景的人才來規劃業務發展，故兩類人才亦不可忽視。

港府及業界近年來已積極培育相關人才，惟人才短缺問題仍未解決。他引述報告指，有7成受訪企業認為，當中最大成因是僱員期望薪酬與僱主所開出的薪酬有差距所致，其次則是本地具相關技能的人才數量不足以應付本港需求。加上，本港金融科技發展近年急速發展，相關人才未必能了解清楚行業前景，以致未有清晰的職場規劃，或會影響入行。

政府重視發展 人才見前景

對此，林德華坦言，報告受訪對象為本港企業，未能指出僱員與僱主期望的薪酬差距有多大，但仍建議企業應多參考鄰近地區金融業的行情，如大灣區同類職位的薪酬水平，加強本港企業自身競爭力。

此外，他又認為，港府對業界和金融科技發展的取態，將會影響人才去留。「以政府日前公布有關虛擬資產在港發展的政策為例，政策不但讓業界有框架發展業務外，亦證明政府重視和支持相關金融科技的發展，讓人才看到入行的職場前景，有助留住人才。」







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