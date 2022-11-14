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Nex聯合創辦人兼行政總裁李景輝（中）表示，企業可製造機會，發掘潛在人才，讓他們發揮所長。左為另一創辦人陳穎鴻與宋安來（右）。（黃建輝攝）

產品曾在蘋果年度大會上，被蘋果（Apple）行政總裁Tim Cook（庫克）「點讚」的NEX Team Inc.（Nex），近年全力建構體感娛樂生態圈，其聯合創辦人兼行政總裁李景輝（David）指出，公司過去一年員工增長約50%，現時仍在進行全球招聘。「聘請好的人才一向都難，留人才更難。很多地方都有人才，但缺乏機會。」

拓業務 員工人數去年增半

David在港大畢業後，曾到美國蘋果工作，2017年創辦NEX Team Inc.，致力研發體感科技，專注以擴增實境（AR）及AI開發遊戲應用程式，其協助培訓籃球員的應用程式HomeCourt，曾被庫克在蘋果發布會上推介。

HomeCourt是一種工具，但David及其團隊希望藉體感科技，發展更多元化的業務及應用，開發遊戲及相關的娛樂項目如Active Arcade、Party Fowl及Starri等遊戲，變得理所當然。David坦言，疫情期間更多用戶要留在家中，對遊戲及家庭遊戲需求上升，令其公司有更大發展機遇，該公司順利吸引2,500萬美元（約1.95億港元）的投資。另一聯合創辦人宋安來（Tony）表示，資金會追著機會：「要看我們是否能製造機會，吸引他們。」他解釋，開發新遊戲、平台，以及將遊戲上載到更多平台如智能電視、機頂盒內，都能推動業界發展。

有機會又有資金，Nex過去幾年不斷拓展業務，除了位於美國加州聖荷西的總部，在香港設有區域總部，員工人數單是去年已增長了50%。

David認為無論香港或美國，求人才一樣難。但同時，世界各地也有人才，但多數潛在人才只是缺乏機會，作為企業應想想如何製造機會給潛在人才。「很多時只是錯配，人人心中總有一些想做的事，倘能配合就做到，他們就是人才。」

由開發體感科技工具至遊戲，可算涉及完全不同的行業，且遊戲業界市場及人才也競爭激烈。Nex原本只有工程人員，沒有創作、音樂甚至音樂版權的專才，David尋找人才的方法，首先靠「熱心」及「一把口」。「當時很用心想做好這件事，會周圍跟朋友說，之後開始吸引志同道合的人才加入，而他會幫手尋找行內的『叻人』加入，我們想要的是工匠，不是工人。」

Tony補充，人才要主動尋找，但不單是說容易或艱難，有3點是相當重要。「人才會不會喜歡來我們這兒工作，我們有甚麼空間給予他們發展。」其二是公司是否重視人才的能力、尊重其意見。第三，人才是否能做到對公司及其本人都有意義的事。他指不少人才不是為找一份工，而是希望有發揮才華，甚至是達成願望的機會。

透過裝置上的鏡頭，以1秒30張相的速度拍攝玩家身處的環境，以人工智能辨認及分析畫面中的玩家動作。（受訪者提供圖片）

同事重視機會 可交出代表作

人才來到公司，又應如何管？David坦言，只要建立公司的遠景及目標，同事會主動想方法完成，「很難由上至下去管理，尤其是創作方面的工作，同事們也好重視機會，做到自己的代表作。」Tony笑言，同事不是為David打工，作者及作品之間存很強的聯繫，好似「結了婚」一樣。

以由香港團隊負責的遊戲Starri為例，原先由一個對音樂遊戲念念不忘的同事開始，他主動做Prototype（原型），一步一步成功，這是靠同事的信念做出來。又如由美國團隊負責的Party Fowl，David本來拋出一個健身元素較重的想法，但團隊不太喜歡。「自由的創作空間，才能維持團隊向心力。」管理層定下發展方向、尋找市場趨勢，以及處理如音樂版權等行政上的挑戰。







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