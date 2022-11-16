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初創企業近年在各個經濟體系佔重要環節，創新為社會創造價值。截至去年底，本港的初創企業已突破3,700間，初創除了要掙業務，亦要聘人才，尤其是好些獨特研發項目，對專門人才的需求就更大。

本港初創企業數目持續增長，在人力資源市場亦構成競爭。（資料相片）

疫情下員工有新想法，尤其是年輕一代，不一定認同以往大企業能提供的職場環境，近年冒起的初創企業，亦在經濟活動漸回復正常下捕捉商機，在人才方面亦要與一眾巨頭競爭，而技術人才對規模不大的初創而言，就更為關鍵。業務管理學者Barry Lenson提醒初創公司，現時要留心員工轉職的想法，要定下目標、預算及制定新招聘策略應付新情勢：

1. 勞資目標同步

Barry Lenson提醒初創公司要從新研究今年的招聘目標，是否與公司的業務定位一致。他認為，初創公司應該做的第一件事，是審視2022年的招聘目標，以確保入職同事與組織內的目標一致。創辦人或管理人應該考慮招聘對象與公司目標相關性，更詳細考慮甚至是何時實現組織目標等。在確定招聘和組織目標一致後，他建議要確保招聘人員理解方向，這樣才可減低招聘錯誤的風險。

2. 考慮外判服務

初創公司招聘時，創辦人和招聘團隊要小心評估內部招聘資源。Barry Lenson認為大多數初創的業務，都處於早期階段，招聘資源並不充裕，但要一下子達到業務目標，要在短時間內招聘數十名員工，很易造成困難且未能達標。他提醒初創，不要認為外判招聘是遙不可及，雖然相關服務或提高成本，但現在有按需要招聘等預算較佳的選擇。部分招聘服務供應商更提供技術支援，或可幫助初創實現組織目標。

3. 制定請人策略

即使是初創亦要制定招聘策略，才能找到合適的人才並實踐公司的遠景。在訂立人力資源策略時，要規劃所需的財務資源分配，確保團隊得到財務支持，需要時亦可尋求人力顧問合作。

4. 規劃招聘流程

規劃往往能令目標更近，招聘人才亦一樣，初創亦可為自己制定招聘目標，制定流程後，更要定期審查確保效率，亦要留意對應徵者的友好態度，才能找到最適合的人才。







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