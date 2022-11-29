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近年全球對社會、種族平等，以及對企業可持續的監管要求愈來愈高；加上疫情對經濟和商業的影響，令企業CEO（行政總裁，Chief Executive Officer）一職的要求，變得更加複雜和苛刻。

有報告顯示，企業在任命CEO時，有4大趨勢，包括：CEO人才年輕化、首次獲任命為CEO的比例上升、更多CEO擁有多元化高管經驗，以及更多CEO由內部晉升。

由內部晉升 擁多元高管經驗

國際高管人才搜尋及領導力諮詢企業海德思哲，針對在2021年7月1日至2022年6月30日期間任命的CEO群體，調查來自香港、新加坡在內的全球25個市場大型上市公司中，共1,169位CEO人才的背景，並發布《2022邁向職業巔峰之路》報告指，在受訪的香港恒指企業中，本港CEO平均年齡為55.6歲，相比全球整體數字的56.5歲，以及亞太區的56.2歲低。當中有37%的港企CEO獲委任時，不足45歲。

海德思哲香港辦事處負責人、行政總裁及董事局業務部負責人許震宇（右）認為，CEO是否有C-suite經驗，不及其領導能力與潛能重要。（湯致遠攝）

海德思哲香港辦事處負責人、行政總裁及董事局業務部負責人許震宇稱，在CEO年輕化的同時，董事局對揀選CEO時的標準亦有所改變。相對於以往偏向揀選有CEO和CFO（財務總監，Chief Financial Officer）等C-suite（最高管理層）人才的標準，他們更著重人才的潛能、領導才能和領導風格，故願意晉升無C-suite職位經驗的高管。

報告又指，全球在過去12個月，有69%的受訪企業的CEO為首次獲任命，高於2020年的50%，以及2021年的48%。

這些人才首次擔任CEO前，大部分是擔任部門主管、地區負責人、執行副總裁、總經理和常務董事。

今年在香港，獲委任為CEO的人才中，亦有64%從未擔任CEO一職，當中的34%更無任何C-suite職位經驗，反映董事會的選人標準，有利沒有高管經驗的本地及海外年輕人才晉升。

海德思哲香港辦事處地產業務部諮詢顧問吳浩然補充，雖然董事會願意採用經驗較淺的年輕人才，但作為企業的領導者，擔任CEO的人才，需要對企業有一定的熟悉程度。因此，有約三分之二的香港恒指企業CEO，均由內部晉升，僅23%為外部獲聘。

不再單靠學歷 設法釋放潛力

許震宇續表示，企業對於年輕領導人才需求增加，若然提拔年輕領導人才，不可以再單靠其學歷背景和經驗來揀人，「年輕一些（的人才），其經驗一定有限，你要學懂看人才有甚麼potential（潛能），公司要想辦法unlock potential（釋放潛力）。」







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