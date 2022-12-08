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不論是大型企業或中小企，人才流失也成為近期最常討論的話題之一，尤其是20至30歲的年輕階層。有電商企業認為，新一代講求正面溝通，管治文化、工作環境亦要有所配合，才能留住人才。

SHOPLINE香港區副總經理趙公亮認為，有不少特質、軟技巧，年輕一代的優勢更強。（受訪者提供圖片）

開店平台SHOPLINE成立至今逾9年，在香港起家，現時業務已擴展至台灣、馬來西亞等海外市場。過往該企亦一直希望盡量吸納更多年輕人才加入，SHOPLINE香港區副總經理趙公亮認為，有不少特質、軟技巧，年輕一代的優勢更強，例如創造力、解難能力、溝通技巧等。

SHOPLINE生態環境 恍如初創

他解釋，正因SHOPLINE的企業年資不長，整個生態環境仍恍如初創企業一樣，不斷嘗試新的可能性，當中免不了需要解決困難、應對市場變化等情況。如員工願意分享想法、個人觀察等，更能帶動公司成長，保持競爭力。他舉例，Z世代基本上一出世已有社交媒體，比起年長一代更適應、熟習使用，變相有更大機會發掘商機，知道如何更進一步協助平台用戶。

同時，SHOPLINE在聘請人才時，比起經驗、年資，管理層更重視員工是否擁有多元能力、是否願意積極與他人溝通。因隨著業務擴大發展，更會牽涉不同地區，不同市場、不同部門之間經常需要協作，例如IT、顧客服務，以及銷售團隊等，變相員工所接觸的領域，難以一刀切劃分。該企期望員工有能力把一些已有的工作技能轉化，或是「行多一步，跳出本來的舒適圈」。

對於SHOPLINE而言，新世代員工有不少良好特質。現時20至30歲的年輕員工遍布公司的不同部門及階層，由一般員工至部門主管亦有，如何可以留住人才，才是真正的關鍵。

SHOPLINE考慮到員工意見，期望有辦公室作協作空間，故採取混合工作模式。（受訪者提供圖片）

追求多元共融 每周面談多了解

趙公亮認為：「開放的溝通文化，是邁向成功的因素之一。」他指，新世代員工重視團隊合作、正面溝通的職場文化。而工作環境方面，員工則追求多元共融，以及自由自主的空間，並渴望有學習機會。該企亦因此主張「Learning by doing」，在提供培訓的同時，讓員工直接實戰，在遇到即時的變化及挑戰時，更能上手。

為了維持開放正面溝通，以符合年輕員工的期望，SHOPLINE鼓勵部門主管每星期進行單對單的面談，了解彼此工作，並跟進員工的工作期望、目標及進度，甚至是員工的身心靈發展亦有觸及。







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