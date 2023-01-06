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本港勞動市場面對人才流失和轉職潮等挑戰，令企業挽留人才難度大增。佔本港企業總數98%的中小企，在改進今年人力資源管理策略時，還該針對甚麼員工需求作出部署？

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅留意到，醫療及退休保障、員工進修等因素，對挽留中小企人才非常重要。（梁偉榮攝）

保誠昨發布「打工仔幸福度調查」指出，盡管有65%受訪中小企打工仔滿意現職公司，仍有32%中小企打工仔正考慮轉工。保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，背後原因與勞動市場出現新常態有關。「疫情後許多打工仔會重新審視生活的優先次序，包括改變生活模式和未來計劃。」同時預計，本港將繼續受到大離職潮及轉職潮影響，增加留人才難度。

疫後重新審視 生活優先次序

根據港府2022年施政報告數據，本港過去兩年的勞動人口流失約14萬人，當中不乏高技術大專生及管理層人才。她認為，目前不僅本港，環球企業也正在「搶人才」，因此打造一個開心的職場環境，包括企業是否有人情味、能提供靈活辦公安排等，均對搶人才、挽留人才尤其重要。

從該企近日調查發現，有達77%中小企打工仔在考慮工作之去留時，認為僱員福利是關鍵的考慮因素，可是僅有26%中小企打工仔認為公司有良好僱員福利。

有關調查由保誠於2022年9至10月以網上問卷形式進行，訪問了600名香港中小企打工仔及300名香港大型企業打工仔，以探討僱員對工作的滿意度及對僱員福利的期望，助僱主了解打工仔的需求，為其提供適切的健康與財富解決方案，吸引及留住更多人才。

調查還歸類出3大最吸引的僱員福利，依次為：（1）酬金及津貼、（2）員工保障、（3）假期（詳細考慮因素見圖）。

要有年終酬金 盼更多假期

酬金及津貼方面，包括年終酬金（雙糧、年尾花紅等）、長期服務獎賞、膳食、交通津貼與僱員進修津貼。員工保障方面，分別為醫療福利、退休保障及其保險計劃如人壽、危疾等。假期則包括比勞工條例要求更多的有薪年假、特別假期如產假，侍產假、考試假等。







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