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兔年新開始，港人今年終於可以在防疫措施放寬，市道逐漸復甦的情況下過農曆新年。不少上班族都在年初五開工，老闆派開工利市的傳統也不能少。在今年市況下，會否是自疫情以來派得最「疏爽」？

（左起）運動及美容用品品牌FitBoxx營運總監李漢明、業務及市場總監陳耀廣表示，除了派開工利市，近日亦增加前線人員的銷售獎金。（受訪者提供圖片）

The Bees Group今年開工利市金額為1000元，創辦人兼行政總裁曾錦強（KK）表示，全體員工更可「充夠電」，下星期一才開工。（資料圖片）

出名福利好的廣告營銷集團The Bees Group、「港產陀飛輪」腕錶品牌萬希泉、運動及美容用品品牌FitBoxx、無線網絡設備品牌TP-Link均表示，因應員工數目增長，今年整體開工利市預算也有提高，開工利市金額方面則與去年相若，希望答謝一眾員工與公司共度不同風浪及分享喜悅；以及陸續恢復不同慶祝及Team Building活動，助提升士氣。

腕錶品牌擬海外參展 拓市場

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強（KK）表示，今年開工利市金額為1,000元，與往年金額相同，整體預算則比去年多10%，約17萬元。另額外有兩日假期，讓員工下星期一才開工，「充夠電」更開心；以及有自疫情以來累積的Company Trip「員工旅遊」資金，可以讓部分員工連同農曆年假，總共享有約兩星期假期。

萬希泉創辦人沈慧林（William）則表示，今年會派50至500元不等，金額與去年相若，「惟今年多了同事開工，整體開工利市預算將會比去年多20至30%」，以及會視乎銷售人員表現發放獎金。他分享，有見近日防疫及入境措施放寬，亦多了到日本及內地等地區見客，以及考慮增聘銷售人員。展望未來市況將有改善，其團隊更計劃於3月到杜拜參展，並將進一步開拓東南亞及內地市場。

FitBoxx營運總監李漢明（Ming）、TP-Link產品總監周航就分別預計，其開工利市預算比去年增達20%。Ming預算總支出約為3萬至4萬元，周航預算為4位數字資金，盼員工「討個意頭開工順利」。

運動美容品牌 疫下首增獎金

為鼓勵士氣，FitBoxx業務及市場總監陳耀廣（Paddy）指，近日增加了前線同事的銷售獎金，以及計劃增聘10%前線銷售人員，以便迎接中港通關後相應增加的旅客。今次同時是自疫情以來首次調升銷售獎金，指定的人氣熱賣產品銷售獎金增加約2%。Ming及Paddy均表示：「希望公司銷量提高時，同事亦開心。」

除了開工利市及增加銷售獎金，Ming指時隔3年，早前終於可以全公司再次聚餐，並交由同事籌備及「話事」，管理層也沒有考慮太多預算問題，「總之大家開心就好」。該聚餐舉辦的抽獎活動同時為「加碼」最多的一年，管理層更即興加碼約兩萬現金獎。

對於未來策略，Paddy表示會持續引入了更多結合數碼科技的運動產品，並將乘藉數碼轉型浪潮，推出新網店介面、新會員制度及福利，務求為客人帶來耳目一新的體驗；以及隨口罩令可能取消及多港人外遊，對於肌膚保養的需求增加，部署家用美容儀宣傳項目谷銷情。

另隨著商用網絡Upgrade需求持續，周航亦預計，其針對新一代Wi-Fi網絡推出的產品種類將愈來愈多，以及進一步開拓智慧家居產品線。







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