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在品牌營銷中，視覺效果往往深受重視，其他感官卻容易被忽視。但其實合適的背景音樂，更會撼動人心。

專門為企業客戶製作及作場景音樂諮詢的專家建議，背景音樂看似是件再平常不過的小事，但品牌在選擇或創作背景音樂時，應留意定位、文化以及環境等多項因素，才能抓緊客人的心。

Musicstyling亞太及大中華區總監阮博慧（左）提到，看似尋常的背景音樂，正默默地強化品牌記憶、掀起消費者的感情波動。右為亞太區首席音樂策展蕭珮珮。（曾耀輝攝）

走進咖啡店、酒店或連鎖時裝店，若聽到背景音樂，大眾或會覺得是理所當然。音樂製作公司Musicstyling亞太及大中華區總監阮博慧（Sophie）接受本報訪問時提到，看似尋常的背景音樂，其實默默地強化品牌記憶、掀起消費者的感情波動，不只增加消費者停留時間與消費能力，甚至還會提高客人的評價與回頭率。

播放合適音樂 可成店方標誌

她表示：「音樂是一種語言，力量很強大。商家可透過節奏、旋律等創造與環境相匹配的氣氛，影響聆聽者的思維與情緒。」Musicstyling亞太區首席音樂策展蕭珮珮（Ruby）補充，背景音樂最神奇的地方，是平常消費者不會特別留意，甚至不知道背景音樂的存在。

但倘缺乏了背景音樂，會很容易令人覺得突兀，影響顧客的消費意慾。Ruby直言：「試想一下，如果餐廳沒有播放音樂，而食客在聊天時出現冷場，整個氣氛變得尷尬，食客應該會拒絕再訪。」相反，若播放合適的背景音樂，有機會成為食客在享用餐點時的話題，甚至變成餐廳的Signature（標誌）。

Ruby舉例，倘一間主打懷舊風的中菜廳播放張國榮的《當年情》作背景音樂，或變成食客在餐桌上的話題，也會因為歌曲聯繫著共同的回憶，成為餐廳與食客之間的橋樑，增加顧客對餐廳的好感度，甚至可吸引食客回頭。

不過，兩人均強調，背景音樂選擇的學問深似海，商家並非隨便挑選一首歌曲就可以，有時候更是需要訂製合適的歌單。

Musicstyling旗下客戶香港W酒店屬於前衞風格，背景音樂會結合粵語流行音樂。（W酒店官網圖片）

Sophie建議，品牌要先留意自家的市場定位。以酒店為例，Musicstyling旗下客戶W酒店和香港瑞吉酒店（St. Regis）雖然均是隸屬萬豪國際集團，但風格截然不同，「W酒店屬於前衞風格；香港瑞吉酒店則較古典優雅，所以他們的歌單風格也會不一樣。」

W酒店的背景音樂會結合粵語流行音樂（Cantopop）；香港瑞吉酒店就採用柔和抒情的音樂，用作凸顯品牌定位。

顧及室內裝修 聲音控制得宜

她也提到，選擇背景音樂時也應要留意不同的市場環境文化。例如在香港的W酒店會採用粵語流行音樂；巴黎的W酒店則會加入法式元素。除此之外，賭場的背景音樂也是需要精心設計，曾為澳門多間酒店賭場製作背景音樂的Sophie笑言：「許多人都相信風水，所以千萬不能有Down、Drop等相關字詞出現，否則相當趕客。」

與此同時，Ruby也稱，由於背景音樂與環境環環相扣，所以背景音樂必須考慮室內裝修，聲音也要控制得恰當。

所以他們每次為客戶製作背景音樂時，都會先聆聽客戶概念想法，再進行實地考察，例如之前廣州康萊德酒店提議每15分鐘就會出現雀鳥叫聲，他們便到當地考察，了解酒店是以園林布置，與提出的意見是配合的，才會動手製作。「如果環境氣氛與背景音樂不一樣，不停出現雀鳥叫聲，只會讓人感到煩厭。」

Ruby笑言，客戶總會有無窮及有趣想法，但作為場景音樂諮詢公司，都要懂得衡量或為客戶提供建議。

她提到，有內地酒店客戶曾提議在餐廳使用電影《黃飛鴻》主題曲《將軍令》，當每位客人踏入餐廳就會出現敲打「咚咚咚」的聲音。但她向客戶解釋，應理解消費者的需要，若果一直吃飯一直「咚咚咚」，或會帶來反效果。幸好客戶最終能理解，因此她決定微調並沿用《將軍令》，但就為客戶加入了80、90年代的武俠片的聲音效果，滿足客戶想法同時，也平衡實際情況。







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