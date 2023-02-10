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全球外派人力資源顧問機構ECA International發布最新的「外派僱員宜居城市排行榜」，受2022年疫情及政治環境影響，香港的全球排名急跌15位至第92，連續兩年下跌；相比亞洲其他主要地區，新加坡則因較早解除防疫限制，繼續穩居榜首。

每年11月，ECA都根據一系列生活環境因素，包括氣候、醫療服務、住房及公用事業、自然現象、隔離程度、社交網絡與娛樂設施、基礎建設、個人安全、政治環境以及空氣質素進行調查，以分析和評估全球逾500個地區的整體生活質素。

在外派僱員宜居城市排行榜，於2021年度排名第77的香港，最新排名再跌15位至第92位，落後於台北、東京、悉尼、倫敦、溫哥華及三藩市等主要國際城市；反觀其他亞洲地區因取消了與新冠疫情相關的防疫限制，其排名普遍都有所上升。

縱恢復通關 短期難回疫前水平

ECA International亞洲區域總監關禮廉提到，香港的宜居城市程度已落後於排名第77的台北，但仍較第97的澳門及第128的上海為高。（馮漢柱攝）

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「不少亞洲以至全球城市都在去年放寬防疫措施，但相比之下，香港為減低新冠疫情的影響，選擇維持既有的疫情防控措施，包括持續的隔離措施、休閒娛樂活動限制，以及其他社交距離措施等，導致香港在整體宜居程度處於較弱位置。」

除以上因素外，關禮廉指出，較早前香港的立法會和行政長官選舉等政治環境因素的變化，亦令香港的排名有所下降。

至於空氣污染問題，香港的情況同樣較倫敦和三藩市等其他主要城市嚴重，這在宜居程度上也扣了分數。

對於本港近期開始恢復通關，會否有利於2023年排名，關禮廉回應，根據現時的因素作推測，相信香港會以較慢的速度復常，預計排名未必會進一步下跌，但相信短期內難以回升至疫情前2020年的排名水平（第58名），也比較難縮窄與新加坡在宜居程度分數的距離。

內地封城影響 城市排名皆跌

新加坡在調查中繼續穩居榜首，成為全球最適宜東亞外派僱員居住的地點。關禮廉指出，由於新加坡比亞洲其他主要地區更早放寬社交距離限制，這有助當地生活環境恢復至疫情前的水平，所以在宜居城市排名中保持領先，而且其整體宜居程度的分數也較去年有所改善。

至於中國內地一直維持清零政策及封城措施，因此所有城市的排名均有下降，上海排名下跌11位至第128，但仍然是排名最高的內地城市；而大連則是排名跌幅最大的內地城市，下降14位至第161。







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