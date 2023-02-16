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Randstad香港地區董事總經理Benjamin Elms指，企業若能提供專為員工職涯發展而設的培訓發展計劃，將有助長遠建立僱主品牌（Employer Brand），同時吸引人才。（受訪者提供圖片）

面對2023年人才荒局面，國際人力資源公司任仕達（Randstad）香港地區董事總經理Benjamin Elms接受本報訪問指出，企業由：（1）甄選招聘、（2）人才培訓發展，以至（3）挽留人才方面，均需要調節人力資源策略，做好部署應對危機。

他認為，企業長遠建立強大且具備競爭力的僱主品牌（Employer Brand），包括提供培訓發展計劃幫助員工職涯發展，有助吸引合適人才主動上門。

就香港整體市場而言，Benjamin Elms認為，雖然不斷變化的經濟環境可能對一些有意擴張的企業造成打擊，然而他又指出香港前景「並非完全黯淡」。進入2023年，許多行業企業都抱觀望態度，並將資源重新分配予更高價值的商業活動。值得注意的是，部分企業更正處於「報復式招聘」階段，以加速已擱置兩年的擴張計劃。

企業續數碼轉型 相關職位渴才

市場技術正不斷進步，時常出現新的解決方案及服務，員工也需要提高技能以跟上步伐。（資料圖片）

其中，企業將繼續推進數碼轉型項目，調配資源助加快項目發展。他指，在所有行業中，企業對網絡安全工程師及軟件開發人員等技術專家，以及在數據分析、數碼營銷和績效管理中，以數碼技能為主導的職位需求上升。

惟香港現時面對的人力資源挑戰正正在於數碼技術人才短缺，現有勞動力亦無法完全具備所有工作技能，以滿足這些要求。「過去幾年，各行各業都滿懷雄心壯志開展數碼轉型旅程，創造了數碼營銷專家、數據分析師和資料保護員（data protection officers）等需要特別技能的新職位。」

尋找不同背景人才 加快招聘

針對甄選招聘策略，他認為僱主應有的兩大關鍵調整：尋找來自不同背景的人才、加快招聘流程。他解釋：「經常讓僱主及人才感到沮喪的，是對求職者期望過高及招聘流程冗長。」具備「搶手技能」的人才不會等4星期去完成面試過程，他們隨時在面試過程中收到更好的聘約。

他建議，僱主應抱開放態度，應對無法滿足所有要求和期望，但又能夠證明願意學習及提升技能以適應的求職者。







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