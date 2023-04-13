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Pandamart快商務總監陸欣舜表示，在西營盤開設的首間亞太區O2O概念店，還特意擺設了高1.8米、可愛的品牌大使Pau-Pau模型作招徠。（林宇翔攝）

本港人才短缺問題嚴重，在零售領域擁有25年管理經驗的Pandamart快商務（Quick Commerce）總監陸欣舜（Darren）坦言，近年的招聘周期比過去明顯增長，要找到合適人才恐怕是難上加難。

因此，他現時帶領著約80人的新世代人才團隊，即使身處可全權做主的高位，也增加「守尾門」角色，讓年輕人才發揮創意及才能，獲取不一樣的工作意義及成就感，以留住人才。

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Pandamart團隊 多為年輕人

Darren透露，現時在Pandamart有約80人的團隊，其中50人在前店後倉模式營運的Dark store（電商專門店），30人為辦公室員工，大多數為90後、00後的年輕人。

他直言，將團隊管理視之為終身學習，進入職涯的下半場之際，還擇轉場到有較多年輕人才的環境，盼以「傳承於FMCG（快速消費品）零售領域，打滾多年累積的知識經驗及管理心得」為目標，帶領團隊。碰巧經歷近年的疫情，帶領團隊學習與未知共處、敏捷管理。

過去數年來與年輕人才合作無間，他留意到年輕人普遍很在意工作上的成就感，對職業生涯規劃是否有正面影響，而這些因素都是與留住人才息息相關。因此，雖然在零售領域打滾多年，對FMCG零售、近年在全球掀起的快商務（Quick Commerce）等方面均有相關管理經驗，目前還擔任著總監職位，但他反而冀盼讓年輕人才發揮創意，採用鼓勵形式多於由上而下制定政策，讓團隊成員日後將這些經驗、故事，在職業生涯中遇到不同機會，在遇到新挑戰時都用得著。

他又形容，自己較常擔任「守尾門」角色，通常都會是提供商業知識及建議、幫忙「計數」等，協助他們策劃的項目成功。他笑言，經常鼓勵及支持這些年輕團隊成員「走出去」啟發新構思，都會有驚喜。例如，前年就有成員提議夥拍本地農夫及漁場等，傳承本地「血脈」及故事，一同在疫情下尋找新出路。

經歷逾大半年時間，由進行實地考察、與農夫溝通、構思開拓本地新鮮蔬果產品線、設計新包裝吸客等，他指項目基本上都是賦權予年輕團隊構思，由於涉及跨團隊合作，「大家除了付出時間，還需要付出不少汗水及心思。最終大家對成果十分滿意，而且銷情也超乎預期，屢次都迅速清貨，成功吸引到一群支持本地新鮮蔬果產品的客群。」

網上外賣送遞平台foodpanda近年也從線上走到線下，針對生活雜貨外送服務需求加設Pandamart網絡、提供自取服務等，盼帶來更多元化的購物體驗。（林宇翔攝）

成功吸客群 夥拍6本地農場

現時Pandamart已經與6間本地農場合作，包括有心機有機農場、藍妹有機農莊、富琴有機火龍果生態農莊、長瀝農場、三寶樹農莊及港菜野有機農場。同時另有與不同本地品牌如手工啤酒合作，以及上架本土養殖的魚類產品等。

他解釋賦權背後原因，同時與其主力顧客群都是較年輕的有關，「正正與我們的團隊是同一群人」，因此亦有信心能緊貼潮流。







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