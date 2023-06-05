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華住酒店集團CEO金輝（左）表示，年輕員工團隊正迅速增長，認為高管也需要有更具時代精神的人才觀，聯手人力部門作新規劃。右為首席財務官何繼紅。（陳永康攝）

踏入後疫情時代，各地落力建造世界級地標催谷旅遊業。而去旅行也離不開酒店住宿服務，華住酒店集團CEO金輝指出，為了重振酒店業，需要招攬更多兼具世界視野及專業能力的人才、培育年輕人，以及引入更多科技元素，帶動新體驗。

儘管酒店業受到疫情嚴重衝擊，更是長逾3年，金輝與該集團首席財務官何繼紅（He Jihong）近日接受本報訪問時坦言，過去狀態是「勒緊褲頭過日子」，更曾處於虧蝕的狀態。惟他們亦向集團一線員工許下「不裁員也不減薪」的承諾，穩定軍心。因此，有信心在疫後帶領著凝聚力高的團隊，轉虧為盈。

增團隊凝聚力 疫後轉虧為盈

經歷疫情之後，金輝形容其管理心態比過往從容，心靈變得更強大，而且對未來中國市場非常有信心。據華住集團公布2023年第一季度財報，在酒店營業額規模和增速大幅改善下，集團酒店營業額為162億元（人民幣，下同），比去年同期增長71.3%；淨收入45億元人民幣。

金輝自2005年、華住初創期已加入團隊，負責酒店開發相關的營運與管理，早年分別擔任過集團開發部主管、副總裁、執行副總裁及首席發展官，並且見證華住的版圖，從第1間店擴張到現時7,000多間店。

提及集團的疫後部署，他表示，期望在人才及管理能力方面，達到世界頂尖水平，幫助發展國際化業務，「招攬更多兼具世界視野及專業能力的人才，以建立一個世界級的優秀組織為核心戰略」。就如首席財務官何繼紅是來自新加坡的人才，在2021年10月加入華住集團。

何繼紅早年在加拿大不列顛哥倫比亞大學獲得工商管理碩士學位，並曾經擔任總部設於新加坡的亞洲房地產集團凱德集團的首席戰略官及數據中心首席執行官。金輝與何繼紅在過去多年來，見證著一代又一代生力軍加入行業，同時由以往管理70及80後，到現時已有很多90後，甚至有嶄露頭角的00後。他們均認為，培育及招聘年輕人才為重要議題之一，「要保證年輕幹部人才輩出，才能讓酒店集團保持活力，長遠發展。」

該集團由2020年開始促進了更多校企合作，在全球招聘管理培訓生。包括透過招攬世界Top 100大學研究生，在內地讓未來人才可以在大學選修華住課程，進入基層管理，加快吸納人才，放眼亞洲以至全球市場。

據上月底市場研報預測，華住酒店集團在第二季的營收將比去年同期增長51至55%，或64至68%（不計算已收購的德意志酒店集團）。圖為該集團旗下濟南融創施柏閣酒店。（受訪者提供圖片）

促進校企合作 全球招培訓生

該集團人才近年愈趨多元化，金輝也提到：「我們擁有20多萬深耕中國市場及酒店管理行業的一線員工助力管理團隊，而且人才愈趨年輕，也包含少數民族如新疆及藏族員工。」

此外，在2021年開始，還聚焦擴張科技人才團隊，包括招攬人工智能（AI）、數據分析等領域專才，進一步提升集團的科技屬性及能力，增強競爭力。

因此，他認為是時候重新擬定目標及要求，規劃具體行動。例如：高管需要有「更具時代精神的人才觀」，關注現今年輕人才愈來愈重視實現自我價值的需求。而且，即使同是來自中國內地的人才，也因為各地文化略有差異，要顧及「在地化人才關懷」，例如南方人愛喝早茶，各少數民族及北方人也有不同習慣及喜好等。







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