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打工仔需要長時間留在辦公室工作，有一個舒適的工作環境，自然帶來工作動力。惟疫情使港人習慣在家工作或混合式工作。有調查顯示，近6成打工仔正使用共用辦公桌，惟逾9成人希望擁有自己辦公空間，影響回辦公室工作的意願。

香港打工仔疫後重回辦公室，95%受訪者表明，冀擁有個人辦公桌。（資料圖片）

有專家認為，不同行業的業務需求各異，企業仍需透過更多溝通，了解並打造出符合員工需求和價值觀的辦公空間，以促進正面的職場文化，從而保留及吸引高質量人才。

據辦公空間設計顧問公司Unispace發布的全球辦公空間洞察報告顯示，有63%香港打工仔表示，目前每周有四天或以上在辦公室工作，相較於全球整體水平的50%，及新加坡（40%）、英國（34%）、美國（57%）等個別國家高。

然而，港人認為在辦公室工作會較為吃力，以及不願回到辦公室工作的比例亦比相關國家高（見表），反映大部分港人不太想重回辦公室工作。

其亞洲市場市場推廣及營銷主管陳國銘表示，由於疫情期間，不少港企採用輪班制，讓員工共用辦公桌，以節省開支，導致目前有59%受訪者表示，仍在使用共用辦公桌。但當所有打工仔都重回辦公室，可用的私人工作空間相對變小，使95%受訪港人表明，希望擁有個人辦公桌。

報告：逾7成港企 擬擴辦公室

他續指，香港辦公室整體空間普遍較外國小，員工認為在辦公室工作缺乏隱私（29%）。「回到公司，上司便在附近，有『上司看著你工作』的感覺，自然不想在辦公室工作。」員工認為在家工作生產力較高（26%）則是另一關鍵因素。

Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran

Unispace亞洲客戶服務總監Sean Moran指，僱主誤以為員工是不願意花費往返時間，不想攜帶手提電腦及相關工作設備往返辦公室，才不願重回辦公室，反映僱主的想法脫節。缺乏溝通，使香港區員工不願重回辦公室的嚴重程度，位居亞太區的三甲之一。

二人均認為，透過溝通以了解員工的需要，以及讓員工得到信任，可以有助企業打造符合員工需求和價值觀辦公空間、與員工培養更好的關係，及保留和吸引人才。

對於報告發現，有74%港企計劃於2025年前，搬到較大的辦公空間，以提供更理想的辦公空間。Moran強調，企業在打造新工作空間時，除關注如何提高員工生產力外，也要留意如何在空間設計上提高聯通性，讓員工之間保持一種「鄰舍」關係。







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