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McKinsey全球資深董事合夥人鐘惠馨表示，現時年輕人才都在尋找更有意義的影響力角色，企業必須能夠清楚了解他們的職業發展道路。（受訪者提供圖片）

本地人才荒持續，各行各業都希望覓得掌握新技能的人才，有報告顯示，人工智能、大數據、雲端架構等新技術是解決人手短缺及提升工作效率的良方。McKinsey（麥肯錫）全球資深董事合夥人鐘惠馨亦指出，各類型企業包括McKinsey都正渴求具備科技類以及AI知識的人才。

根據Venturenix早前發布的《2023年度本港薪酬指南》，眾多「非IT領域」行業，包括金融、保險和客戶服務等，都發現人工智能（AI）是解決人手短缺及提升工作效率的良方，故此，對員工具備AI知識的需求明顯激增，而懂得編程（Coding）更將成為非IT專業人士的基本技能。

非IT領域 AI紓人手荒增效率

McKinsey全球資深董事合夥人鐘惠馨表示，各類型企業包括該企都正渴求招聘具備綜合技能以及專業技術的人才，當中就以資訊科技技術為核心專業技術，並可以細分為7大技術領域：（1）自動化；（2）數據管理；（3）雲端；（4）平台及產品；（5）網絡安全及私隱；（6）客戶體驗；（7）開發運維（DevOps）（見表）。

自動化領域相關職位就包括數據科學家及機器人流程自動化開發人員，鐘惠馨解釋，當中的人才就需要具備機器學習、AI分析，甚至量子電腦的技能。而數據管理領域合適的職位就有數據工程師、數據建築師，並需具備數據治理、自動化機器學習的認知及技術。雲端領域就比以往更加專門，人才需具備多雲端、混合雲端架構、邊緣運算、容器等知識。其次，產品管理方面，平台即服務（PaaS）模式令產品的開發周期更短更靈活，當中就需要人才具備工業物聯網（IIoT）及各種行業專用的軟件即服務（SaaS）的知識及技能。「現時網絡安全亦愈益重要，企業必須要重新審視數據私隱及保護，當中就需要具備各種網絡保安及數據法規方面的認知及技能的人才。」

麥肯錫：須具獨特潛力 好奇心

此外，疫情後消費者行為出現變化，企業亦必須聘請具備客戶體驗方面認知及技能的人才，如具有設計思維、消費者行為分析等實用技能的人才將會較搶手。「我們也在尋找具有強大綜合技能或專業才能的頂尖人才，當中不僅指學術成就或某個職業背景，而是一種具有獨特潛力、創造力、好奇心和良好品德的組合。」

她強調，相對於人才的教育背景，公司更重視良好品德。「我們關心的是個人的思考模式，例如如何解決問題、提問，突破已定的界限。」

大中華地區廣泛，但人才差距亦大。鐘惠馨稱，在大中華地區，特別是在產品及工程師方面有豐富的人才供應，但在架構及數據驅動的人才方面，就有相當大的差距。「在我們最近關於人才缺口的報告，我們看到在大中華區存在著400萬潛在的人才缺口。公司需要進行更多的再培訓和提高技能的工作，以彌補這種人才缺口。」

她認為，企業當下需要重視數碼化及分析的彈性，並注意3方面：（1）如何應對不斷變化的人才結構，包括技能組合和比重；（2）新一代員工基本概況；（3）對現有人才進行提升和再培訓。「現時年輕人才都在尋找更有意義的影響力角色，企業必須清楚了解他們的職業發展道路，讓他們在工作中學習新技能，以及賦予他們更大影響力，這些對企業而言都是至關重要的。」







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