加入最愛專欄 收藏文章

沙田凱悅酒店飲食總監林文樂表示，從本地初創Tobot Solution引入的AI機械人，現時於酒店旗下的「沙田18」中菜廳服務。（受訪者提供圖片）

愈來愈多行業開始在工作場景中採用人工智能（AI），例如沙田凱悅酒店1年前開始，就引入了AI機械人協助酒店的餐廳營運。本報訪問了沙田凱悅酒店飲食總監林文樂，分享有關使用AI機械人的管理心得，以及如何安排它與團隊合作，提升營運效率。

近年餐飲業人手短缺，難免會增加原有員工的工作量。沙田凱悅酒店為減輕餐廳員工的日常負擔，於是在旗下「沙田18」中菜廳引入AI機械人，輔助他們處理部分前線工作。

沙田凱悅中菜廳 機械人傳菜收碟

林文樂表示，以往酒店餐廳的服務員主要是負責招待客人、落單、傳菜和收碟；引入AI機械人後，他將人手資源重新分配，安排員工有更多時間與客人互動，例如推介菜單及即時留意客人的需求等，而傳菜和收碟的工作則交由AI機械人處理。

對於兩者的實務分工安排，他解釋：「會預先為AI機械人設定4條行走路線，包括運送往3個不同的用餐區以及貴賓房區域。當廚房準備好菜式後，員工就會把它放在AI機械人的層架上，再輸入指定送餐路線，讓它送至該區域。接著，該區域的員工就會從層架取出菜式，親手捧到食客的餐桌上，並為客人介紹。」

根據服務員和AI機械人的各自優點，妥善安排分工內容，也是餐廳管理的重要一環。林文樂認為，AI機械人能負責搬運餐具這些沉重而單調的工作，不但大大減輕服務員的勞動負擔和意外風險，也讓他們可更專注與客人溝通，有效提高整體的酒店服務質素。

他強調，引入該技術的最大好處，是讓服務員向客人提供更個人化及優質的服務，例如更細心招待食客等，而這些都是AI機械人無法取代人的職務，所以員工的數量不會因而縮減。

「無接觸」食客安心 利品牌形象

問到服務員在與AI機械人合作時，有否遇上挑戰和過渡期，林文樂稱，在投入技術的初期，公司就為服務員提供相關訓練，例如如何使用及操作AI機械人等；此外，也會提供有關AI機械人的資訊和知識，讓服務員更了解公司引入AI機械人的用意，以及明白它們能如何為工作提供更佳的協助。

在客人角度，引入AI機械人也提升了他們對酒店及餐廳服務的滿意度。他提到：「客人不但對AI機械人的服務感到非常有趣，提供的『無接觸傳餐』特色，在衞生程度上亦令客人感到更安心，對品牌有正面的影響。」

林文樂透露，沙田凱悅酒店未來會考慮進一步擴大AI的應用範圍，例如ESG（環境、社會和管治）相關的能源和資源監察、使用更多AI機械人協助員工運送重型貨物、改善現時的線上聊天機械人（ChatBot）功能，從而更有效地搜集客人意見等。







etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加