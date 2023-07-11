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魏華星曾擔任電訊盈科助理副總裁，早年辭去高薪厚職，轉戰社企界別，推動解決社會問題。（梁偉榮攝）

有本港「社企之父」之稱的魏華星，早在16年前受使命感驅使，從商界轉戰社企界別，透過各社會創新項目推動變革，解決社會問題。疫後社會仍然瀰漫低氣壓，魏華星接受本報訪問時坦言，目前正顯現的社會現象均揭示：「不應在這些重複發生的問題出現後，才說想辦法。」推動社創項目也如是。

他留意到，僅在「下游」支援及推動並不足夠，因此近年陸續學習轉向從「上游」追溯問題源頭，並連結商界網絡，針對問題去解決。

十多年前，魏華星在兒子出生後，開始反思如何身教影響下一代處事，在2006年辭去高薪厚職並接觸社企，盼能改變商界主流賺到盡的風氣，在下游推動社會融入「使命感商業模式」。他在2007年創立「香港社會創投基金」（SVhk），至上月底為止，已培育逾100個社創項目。

社企在自負盈虧的條件下，追求社會效益最大化，作為推動社會進步的齒輪。然而，同時兼顧社會使命及賺錢，比一般企業經營更為困難。

回顧多年發展，他認為要讓一間社企能夠由「0變1」，並且成功滲透到不同界別，甚至對商業生態系統產生顛覆性的影響，與背後「動員能力」息息相關。因此，必須適時變陣，凝聚商界，以及各個社區的不同社群，靠群策群力才能尋求突破及出路，真正作出改變。

針對社會議題 添動員能力

魏華星成立的香港社會創投基金（SVhk）曾針對開拓可持續社區房屋及社區營造，夥市建局部門設計並推行多個短期試點項目。（資料圖片）

他形容其角色如同中間人，「由於難靠一人之力，因此期望可以將更多理念相同的群體聚集一起。」

以SVhk培育的社創項目為例，近年更開始進軍商界，透過與企業及主流平台合作增加影響力，改變社企固有營運思維，針對社會議題如：社會房屋、社區營造項目，增加動員能力。

他分享，「數年前曾與市建局合作，提出在城市規劃中，除了舊樓重建等硬件措施，還要著力在社區軟件方面發展，考量社區不同持份者立場，以提供更多社區支援及服務。」對於當中轉變，魏華星直言，有不少社會問題都與企業生態有密切關係，「例如貧富懸殊、氣候變遷等，皆是企業為了利益最大化的後果。」因此期望從源頭解決社會問題。

不過，要說服商業機構參與社福項目，事實上，並非如想像中困難。他指出：「其實，不少企業有意推動社會發展，只是困於沒有實行方案、擔心力量單薄等境況。而且，要令企業的上、中、下層的人都理解。」因此，他們透過聯繫不同企業、提供培訓及詳盡企劃，讓企業看到改變的可行性。

扶助具潛力初創 滲透服務

他強調，「先用細project（試點項目）撻著」，令企業有投入的機會。過去在試行如與ESG（環境、社會和管治）等議題有關的項目後，不少企業都會表現出繼續合作的意向。與此同時，他不忘繼續扶助有發展潛力的初創社企，使他們的服務能滲透到社會每一個層面。







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