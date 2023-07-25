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在商業世界中，面臨法律風險可謂是企業在營運中最重大危機之一。不少企業都設有企業法律顧問一職，在研發服務及產品時，提供法律風險和評估，助企業更安全地發展業務。

全球在數碼轉型的大趨勢下，有專家表示，部分企業希望其法律人才要懂得編程等科技知識，增加招聘難度。（資料圖片）

有報告指出，在全球經濟不明朗等因素下，亞太區企業的法律人才正面對3大挑戰（見表）。另有專家表示，在數碼轉型大趨勢下，部分企業更希望其法律人才懂編程等科技知識，增加請人難度。

為了解現時亞太區法律顧問的職場情況及行業發展，國際替代性法律服務供應商（ALSP）Axiom委託研究公司，在今年1至2月訪問了300位駐香港或新加坡，且任職於平均年收入達10億美元的企業的法律顧問。

93%受訪者認為 企業將凍結招聘

調查結果顯示，9成受訪者任職的公司已削減其法律部門預算，當中以新加坡企業平均削減370萬美元（約2,892萬港元）的法律部門預算，香港企業則平均削減170萬美元（約1,329萬美元）。另有93%受訪亞太區法律顧問認為企業將凍結招聘，12%人則表示公司已暫停招聘計劃。

Axiom亞太區董事總經理陳綺媚（Yolanda）強調，年輕法律人才需多留意時事和未來的法律變更。（受訪者提供圖片）

Axiom亞太區董事總經理陳綺媚（Yolanda）分析，面對經濟不穩，企業要開源節流，削減營運成本較大的法律部門預算亦在所難免。由於大多位於新加坡的大企業，均是歐美公司在當地設置的總部，開源節流措施對其影響會較大。而位於香港的大企業除來自歐美外，也有不少是中資企業。「香港始終是背靠祖國，中資企業及香港分區的企業發展仍然較強。」因此，相關預算削減比率較新加坡小。

雖然兩地的預算削減百分比差距不大，但她表示，將比率化成實際金額，相關數字仍可觀，同時為法律顧問構成資源不足的另一挑戰。

據調查指出，61%受訪法律顧問將招聘全職人才的成本，視為導致資源不足主要原因。鑑於報告預計今年全球律師事務所年費率，將上漲5%至15%，有逾半受訪者稱，盡管尋求律師事務所合作，同樣也會面臨成本問題。

Yolanda續稱：「今日招募的人才，只能解決到今日的事。法律不斷在變，要準備相應人才以應對法律轉變，是法律顧問認為較大的挑戰。」就其觀察所得，在數碼轉型的大趨勢下，市場對熟悉數據私隱、跨國法規的人才需求增加。「有客人會要求律師懂Coding（編程）和Programming（程式設計），其實是難找的。」

有客戶要求律師 懂程式設計

法律事務複雜程度增加，不但加重企業人才難求的問題，也增加法律顧問對工作的不滿。有95%受訪者表示對目前的工作感壓力，工作與生活不平衡則是使其感不滿和壓力的主因。81%人指有意轉工，17%人更是正積極尋找新職位。

Yolanda認為，ALSP可以協助企業按單一項目及相關需求，聘用最適合的法律人才，毋須長期聘請全職人才，減輕營運開支。同時，法律人才亦可以更具靈活地分配時間，如在與某公司的合約期結束後，可以自行選擇再接新項目或自訂放假。







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