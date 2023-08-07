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香港多年來能以國際金融中心的地位屹立全球，會計專業人才的貢獻功不可沒。

安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，作為管理層需時刻保持敏銳度，及早察覺市場和員工所需。（陳靜儀攝）

近年面對社會、經濟及人才不足的挑戰，安永香港及澳門區主管合夥人李舜兒表示，以「5S精神」應對，即Search（探索）、Sensitive（敏銳）、Supportive（給予支援）、Synergize（協同效應）、Student（學習者），時刻提醒作為管理層應盡的職責和保持正面心態。

時代轉變快，不論是地緣政治、新創科技應用、營商環境、法規、市場需求、職場文化等方面的改變都很多。李舜兒指出，更需要「不斷search for（探索）商機、search for人才」，透過探索更多可能性，助企業跟上時代的步伐。

不斷探索商機 予員工適當支援

為適應各類變化，她認為，任何時刻都要保持一定的敏銳度。「當然不是過分敏感，對每個人說的話都推敲（其意思）一番。而是要留意職場、香港和國際間發生的事。」明白到不同年齡層的員工所面對的困難和壓力各異，均會直接或間接地影響其工作表現，「特別對員工家庭發生的事，我是頗為緊張的。」

這份緊張源於在乎，也源於李舜兒對自己的期望。不論對其內部員工、未來的人才，甚或是其客戶及政府，惟有保持敏銳觸覺才能及早發覺其需求，繼而以適當的方式提供支援。「我希望自己是一位Supportive（能給予幫助）的領導者；這是一件不會有滿分的事，我需要不斷去做和增加（給予他人的）支持度。」

提到應對人才不足，她稱每年都有應屆大學畢業生投身社會，人才供應量穩定。惟構成不足並非在於人才數量多與少，而是供應和需求出現錯配。「他們的心態和想法是否願意去做，甚至乎是否能對進入大灣區工作保持開放態度」，使新人入行變得更具挑戰性。

人才供應穩定 惟需求現錯配

除了在大學覓人才外，李舜兒認為作為行業四大巨頭之一的管理層，有責任加強企業與人才、企業與學界、企業內部部門之間的協作。如與大灣區的企業加強合作，冀發揮「一加一大於二」的協同效應，參與建構更完善的會計業生態圈。

據悉，安永與香港都會大學簽訂為期兩年的合作備忘錄，聯手培育下一代大灣區專業人士。合作詳情仍有待雙方探討，預料將以研討會、兩地交流，以及實習等各類可行活動，於新學年開學後逐一推出。

向中學生分享 及早了解行情

與此同時，鑑於各行業工作流動性漸增。李舜兒指公司正積極加強其對中學生的分享，助其及早了解行業實際情況。「8、9年後有很大機會需要到內地工作，香港發展機會始終有限，即使說一遍不奏效，所有人說夠20遍，或能使其慢慢接受。」







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