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上月由行政長官李家超率領、香港貿易發展局組織的東盟之旅，成功簽訂超過30份合作備忘錄，當中包括WeLab及滙豐在吉隆坡簽訂合作備忘錄（MOU）。

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，未來會繼續投資印尼市場，至於東盟其他地方就要慢慢探討。（梁巧恩攝）

WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智接受專訪時表示，本身已在印尼發展一段時間，對東盟的未來充滿信心，與馬來西亞滙豐合作，只是第一步。

談到去東盟地區發展，WeLab早於2018年以合資形式，與合作夥伴一起進軍印尼市場。龍沛智形容，印尼不但人口多，年輕人的佔比大，且當時數碼化程度不高，正正是發展機會。更重要的是，他看到當地年輕人，對未來充滿希望。「跟當地年輕人傾偈，發現他們對自己的未來充滿希望，覺得自己未來會愈來愈好，會賺到更多錢，有些在外國讀完書後，也回到印尼創業，這是一個好市場。」

據貿發局今年發表東盟市場概況資料，由文萊、柬埔寨、印尼、老撾、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南組成的10個成員國，東盟總人口約6.64億，2021年GDP約3.3萬億美元。若視為單一實體，東盟是亞洲第3大經濟體，而印尼人口有2.8億（2022年），年齡中位數只有29.6歲。

獲港虛銀牌照 予當局信心

WeLab至去年更與印展企業Astra合作，完成收購當地銀行Bank Jasa Jakarta。談到今次的收購，龍沛智表示並不容易，要花很多心力及努力。「2020年底已開始談，正是疫情期間，全球也有出入境限制及隔離要求。」加上涉及金融行業，銀行都是受規管的行業。然而，他指港人在當地的聲譽不錯，尤其是金融人才的專業能力。「香港金融管理局在印尼有良好信譽，高認受性。WeLab獲金管局發出虛擬銀行牌照，令印尼當局對我們的合法合規信心更高。」

然而香港人在印尼的投資始終不多，且是次收購涉及金融業，龍沛智坦言要花很多時間，讓當地監管機構感到WeLab作為外資，不是來分當地市場的「餅仔」，而是有心兼長遠地投入當地市場，帶來新的科技及建樹。「如在港取得虛擬銀行牌照後，也有向印尼監管機構分享香港的做法。」他強調，絕不能以「我哋識晒來教你」的態度去分享，要讓對方感到是「貢獻而不是教育」來做交流，中間要拿捏得很好。

除了分享，更要投入，龍沛智在訪問中多次強調，要花時間投入與當地人溝通。如去年初，他就到印尼小住約3個月，爭取更多面對面溝通機會，令對方更有信心，相信其誠意。「在視像會議中，他們較少說話，但面對面時可滔滔不絕談得開心。」為表尊重，他在出席重要場合時，改穿Batik（印尼國服），更以簡單的當地Bahasa（印尼語）交流。

「印尼當地人以Bahasa為主要語言，透過視像會議開會時，對方除了以簡單的英語作問候外，其餘58分鐘也是以Bahasa為主，但原來在香港很難找到Bahasa即時傳譯。」由於遇到以上的「無奈」，龍沛智及其團隊有想過「不如自己去學」。

學習印尼話 萬事好商量

印尼人都希望別人尊重其文化，故在出席重要場合時，龍沛智（右）都會穿上當地傳統服裝以示尊重。（受訪者提供圖片）

幾星期後他發現有份參與這個收購項目、較高層同事的日程表中，每周二、四晚上6至8時都被填得滿滿，原來大家一起透過網絡學習Bahasa，他有時間時也積極參與。「經過一番努力，雖然不能說得流利，但基本的交流、問候、點菜也懂得用Bahasa，開會時也大致了解進度及對方的想法。」龍沛智表示，印尼人很希望外國人尊重其文化及傳統，故倘能以當地語言跟對方寒暄幾句，甚至穿上Batik出席重要場合，當地人會感到很高與，萬事好商量。







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