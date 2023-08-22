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香港永明金融財富及退休金業務總經理潘紀虹（右），與財富及退休金業務拓展助理副總裁周展鵬（左）「拍住上」，帶領團隊應付強積金業務變遷。（林宇翔攝）

香港作為國際金融中心，金融服務業一直是最重要的經濟支柱之一。面對近年全球人才短缺挑戰，以及港府推出積金易平台為相關的金融服務行業帶來重大改革，香港永明金融（下稱Sun Life永明）財富及退休金業務總經理潘紀虹（Rainbow），憑以身作則，以及強調溝通的管理模式，成為一位亦師亦友的領導者，並帶領團隊逾400人共同應對行業變遷。

從事金融行業工作約30年、並於4年前加入Sun Life永明的潘紀虹稱，近年行業迎來不少變化，其中，港府將於2025年推出的積金易平台，為相關的金融服務行業帶來改革，其團隊亦需要準備許多前期工夫。

面對行業變遷及當中的挑戰，她認為同事均有著不同程度的社會經驗、學歷和文化背景。作為領導者，應以身作則，為團隊樹立榜樣。在與團隊溝通時，更重要的是尊重和理解。「要明白他們理解事件的角度不同，我們需要知道如何可以與他們有效地溝通，可以將每件事講得清清楚楚。」

了解願景目標 上下共同努力

以單車作比喻，單車要向前走，當中是把手、鏈條，還是腳踏重要？在她看來，每一部分均重要。「只要每個同事都在各自的崗位努力，完成自己的目標，並與公司目標達成一致，才能創造顯著的成績。」惟許多公司都有斷層情況，「下面同事可能好努力工作，但他們未必知道公司的大方向。」

為了讓團隊能理解公司願景及目標，並為此共同努力，潘紀虹與財富及退休金業務拓展助理副總裁周展鵬「拍住上」；前者主要負責制定戰略方向，後者則主要負責執行。

周展鵬表示，盡管有一致的戰略方向，但面對不同的員工，亦需要不同的處理方式。如對資歷尚淺的同事，會給予更多指引，經驗分享更為重要；而較資深的同事則只需讓其明白大家共同目標便可，反而毋須太多指引。

雖說兩人合作無間，但管理模式和想法人人不同，他們坦言過往在制定決策上總會有分歧。周展鵬稱，有責任將自己所知的實際情況轉告上司，惟同時也要了解自己的工作重點，或會使自己未能看得更長遠。「在這方面，Rainbow亦師亦友，讓我可以看得宏觀一點。」

盼成為具前瞻性 支持型領袖

潘紀虹補充，兩人的看法都未必有錯，只是角度不同，唯有互相分享自己所知的資訊，再經過討論或會得出更好的結論，並強調：「沒有就誰的職級高，便要聽誰說，Let's agree to disagree（尊重彼此有不同意見的權利）。」另期望能成為平易近人、具前瞻性、支持型領袖，同時，讓每一位同事都能獨當一面。







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