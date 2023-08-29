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本港近年多項大型基建工程相繼動工，政府又銳意增加住宅供應，還要面對建築物老化、重建等問題。參與建築物「生老病死」的測量師，人手固然更緊張，需要大量生力軍加入。

香港測量師學會會長黃國良（右）及建築測量師陳蔚晴（左）均認為，只要對行業有熱誠、願意不斷學習、樂於溝通及具應變能力，就算非就讀測量本科也可入行。（梁偉榮攝）

不過，想入行是否很困難？香港測量師學會會長黃國良及建築測量師陳蔚晴均認為，若具備4大軟技能：1.對行業有熱誠、2.有上進心、3.樂於溝通，以及4.具應變能力，非本科生都有機會加入行列。

香港未來10年建設項目不斷，港府也預計本地未來10年的整體工程量，會由每年約2,500億元增至3,000億元的水平，如北部都會區、明日大嶼等項目已蓄勢待發，加上公營房屋及私人住宅單位的落成，而且也有愈來愈多舊樓等待活化及重建，意味著工程量翻倍，社會對測量師的需求殷切。

港工程不斷 對測量師需求殷

與此同時，退休潮和移民潮湧現，導致測量界出現人才斷層，人手緊張問題進一步加劇。黃國良提到，現時本地每年測量專業的畢業生（包括學士學位、副學士及高級文憑）人數約900人，但由於大部分副學士及高級文憑的畢業生，繼續修讀相關課程，所以每年真正進入市場的畢業生或只有約400人。

他補充，雖然畢業生就業率接近100%，但本港測量相關機構超過400間，即平均一間公司也請不到一個人，「若只靠本科生入行，又怎能趕得上工程的需求？」所以，近年為了吸引更多年輕人加入，入行門檻與黃國良逾30年前入行時相比，已逐步放寬。

「過往需要修畢學會認可的大學測量專業學位課程才可入行；現時就算非本科生，如經濟、統計學、商學等也有機會入行，其後可再進修及考牌。」

黃國良又指，不論是本科畢業生與否，最重要是對測量行業有興趣、有憧憬，而且肯努力、有上進心、多學多問。

願意多學多問 確保掌握理論

他坦言，想成為測量師，首要條件是要對行業有基本認識，「你有興趣，自然就會想認識多一點。」他以自身經驗為例，在九龍城寨出生及成長，小時候會看著對面公屋地盤起樓，讓他萌生改善居住環境的想法，所以對建築產生興趣。因此不斷勤奮學習，最終如願以償考進當年理工學院測量專業，畢業後成為測量師。

黃國良又強調，測量師的職責甚廣，且行業瞬息萬變，所以有志投身的年輕人，必須願意多學多問，保持求知慾。「至今還記得初入行時，主管曾跟我說，在入行首3年，若不懂就虛心向前輩發問，確保自己掌握得到理論，而我也確實是這樣走來的。」他憶述，當時常向不同判頭請教關於如紮鐵、落石屎等技巧，從而了解不同工序，之後可作出準確估算和判斷，並能自信地與他們討論及分析合約細則，自然有人會信服。

現為建築測量師的陳蔚晴認為，樂於溝通和懂得應變也是必備的軟技能，因為每一個項目都有許多不可預測的變數。

她以早前遇到一個商場欄河翻新工程項目為例，由於不少物料在疫情期間供應中斷或延遲，導致整個翻新工程無法如期完成，引來客戶投訴。作為項目經理的陳蔚晴，需立刻與團隊和不同部門如結構工程師、建築師等溝通，並進行多次臨時會議，聯手尋找解決方案，「當時基於我的技術知識，提議轉用另一種可承受相同重量、有美觀性、送貨時間可短一點的物料。」最終成功解決問題。

陳蔚晴笑言，全因測量師工作充滿挑戰，才有如此大興趣。「雖然每次都好辛苦、好大壓力，但解決問題後的滿足感，已蓋過了一切。」她又認為，作為「樓宇醫生」能診治「奇難雜症」，確保社會安全，是相當有意義的事情。她坦言，從未後悔入行。

診治樓宇「奇難雜症」 具滿足感

值得留意，畢竟測量師是一門專業，修畢學會認可的大學測量專業學位課程的畢業生，仍需要進行不少於兩年的在職專業工作實習，並通過專業學會評核（即考牌），才成為合資格的註冊測量師。至於非測量學的畢業生雖然可入行，但仍需不斷進修，方可參與專業學會評核，要成為註冊測量師所需的時間就會較長。

黃國良和陳蔚晴均笑稱，考牌後薪酬將會「三級跳」，以政府工料測量師薪酬為例（見表），考到牌前所擔任的職位為助理工料測量師，薪酬逾3.6萬起；而成功考牌後，便即可成為工料測量師，起薪點可達6.7萬元，可見通過專業學會評核的重要性。







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