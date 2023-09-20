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香港全面通關超過半年，各行業的復常步伐已轉趨平穩，企業的招聘意慾正面。人力資源服務供應商ManpowerGroup發布今年第四季的「就業展望調查」報告，顯示有47%受訪港企預算未來三個月將增加人手，其中以通訊傳媒業的招聘意慾最高。

ManpowerGroup向全球41個國家及地區，共38,833名僱主進行調查，以了解不同行業未來一季的招聘意慾。調查指出，2023年第四季全球淨就業展望指數為+30%，而香港的來季淨就業展望指數亦與全球指數相同，但就較上季跌3個百分點。

至於受訪的510名香港僱主中，47%預算未來三個月將增加人手，表示減人手則有17%，而33%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。

港澳藥械通 刺激行業增聘慾

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊表示，8月香港PMI報49.8，持續兩個月跌穿持平點，令不少製造業僱主保持審慎的招聘步伐。（陳靜儀攝）

ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊指出，今年5月至7月經季節性調整的失業率為2.8%，較4月至6月微跌0.1%，反映勞工市場略有改善，並預計失業率在第四季仍會在低位徘徊。不過，鑑於全球經濟復甦放緩、加息政策及地緣局勢緊張等不穩定因素仍然存在，令僱主招聘較上季謹慎，導致香港的來季淨就業展望指數略低於上季。

然而，主要行業的就業展望指數均錄得正數，反映所有受訪行業僱主均表示期望於第四季增加員工人數，排名前三位的行業分別是通訊媒體（+48%）、醫療保健及生命科學（+40%）和資訊科技（+35%）。

她解釋，亞太區通訊設備的普及程度、速度以及質素正不斷提高，大眾可以隨時隨地享受各種串流媒體內容；為提供更多元化的服務和更佳的客戶體驗，該行業也不斷創新以提高質量，來吸引新用戶和保持用戶活躍度，因此對於具備內容創作和用戶體驗的人才需求也持續上升。再者，隨著愈來愈多企業走向數碼化，具有網上廣告經驗的專才，同樣是相當渴市。

醫療保健及生命科學行業方面，香港近年也吸引不少國內外醫療保健企業落戶，例如最近就有數間內地龍頭製藥及醫療企業來港拓展業務，有的甚至於本港設立國際總部。另一方面，香港擁有與國際接軌的醫藥臨床試驗標準，加上「港澳藥械通」政策推動，有利區內相關產業技術交流，加強香港為國際發展平台的地位，刺激行業增聘意慾。

網安事件增 相關職位需求升

此外，ChatGPT熱潮已持續近一年，更多企業希望藉著人工智能（AI）的協助，提升員工的工作效率，因此AI相關人才需求持續強勁，徐玉珊提表示，當中擁有與生成式人工智能（Generative Artificial Intelligence）技術相關的職位更大幅飈升。

她提到，當各行業對懂得運用及管理AI的人才需求日增，都帶動資訊分析師、機器學習專家等職位不斷增長；尤其本地網絡安全事件與日俱增，企業更重視數碼資產的安全性，也有利提升網絡安全相關職位的需求。







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