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恒隆地產董事（人力資源及行政）潘舜雅深信人們有其價值及潛力，故樂意透過不同方式，發掘員工潛能及助其成長。（黃建輝攝）

全球人才不足，以及打工仔對工作要求的改變，企業單靠薪酬福利來吸引和留住人才，早已行不通。恒隆地產董事（人力資源及行政）潘舜雅分享，現今人才期望在工作上獲得賞識及認同，故致力推行職場上的嘉許文化，冀透過更多言語上的表揚，配合各項獎勵，認可員工的付出，加強員工歸屬感及滿足感。

同時，她堅信眾人皆是有價值的個體，熱衷於發掘各人潛能，享受與員工、公司共同成長所帶來的滿足感。

從事人力資源工作近25年的恒隆地產董事（人力資源及行政）潘舜雅憶述，在大學修讀工商管理學時，接觸到與商業相關的各個範疇，更深深體會到人對企業的重要性。綜合過往在中、港兩地的工作經驗，她認為企業人事管理的成功秘訣在於「與人接觸」。

她表示：「行業、地區對我來說都不是最重要，最緊要是你能否認識不同文化、背景，及發掘同事不同的長處。」人力資源團隊若要為企業建立最優秀的團隊，除了要揀選合適的員工外，更要鼓勵和推動員工在工作中成長。

人事管理秘訣 在於與人接觸

為培養滬港兩地新女性人才，潘舜雅在剛於今年6月圓滿結束的「她領航」計劃中，擔任公益導師。圖為「她領航」計劃畢業典禮合照。（受訪者提供圖片）

事實上，近年隨著職場文化的變遷，打工仔對工作的追求，早已不再局限於優厚的薪酬福利。為應對人才短缺挑戰，不少企業近年亦不斷加強員工的培訓，與大力推行更多惠及員工的政策，冀以鼓勵、關愛文化吸引和留住人才。

潘舜雅認為，包括恒隆地產在內，很多企業均會透過各類獎勵，以展示公司對員工的關愛和肯定，如該企設有行政總裁大獎、綠寶石客戶服務獎、長期服務獎等。「但嘉許可以有更多的方式，在深化了解後，我們也留意到同事期望得到更多即時的口頭鼓勵和讚賞。這也啟發了我們和管理層，重新思考如何在嘉許文化方面做得更好。」

由上而下推動 提供培訓課程

恒隆地產推崇嘉許文化，除設各獎項激勵優秀的員工外，近年也致力加強員工之間的讚賞文化。（受訪者提供圖片）

她坦言，人需要的鼓勵必須出於真誠：「倘能配合一個實際的處境、員工實際表現加以讚揚，其效果才會更有效。」然而在中國人社會相對較含蓄，較少會讚賞他人。

為推動職場讚賞文化，其人力資源團隊亦由上而下為各級管理層、主管，提供不同的培訓及相關課程，讓他們先了解企業推行讚賞文化的目標、學習如何讚賞同事。「重要的是，管理團隊都持開放的態度去做這件事，在得到反饋後亦願意加以改進和調整。」

願意帶領團隊不斷發掘新方式，從而加強員工對公司的歸屬感及工作滿足感，除了是潘舜雅的職責所在外，亦是基於渴望看見他人成長。

她認為，每個人都是寶貴且值得重視的個體，對公司必然存有一定價值。「我的角色就是要讓員工可以發揮所長，與公司共同成長。倘能以此方式，為員工、公司和社會作出貢獻，便是我工作最大的滿足感。」







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