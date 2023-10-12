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香港寬頻人才CSI基金主席陳寶珍（前排左三）與聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基（前排左五）表示，近年合作扶助年輕人才從提升工作技能及抗逆能力等方面入手，及早儲經驗裝備自己。（受訪者提供圖片）

雖各行各業近年對IT人才求才若渴，惟疫後職場與工作形態改變，香港寬頻人才CSI基金主席陳寶珍與聖雅各福群會青年服務高級經理張耀基表示，成為職場生力軍之前，「裝備齊全」依然十分重要。

經歷肆虐全球逾3年的疫情，加上科技發展及變化急速等，陳寶珍與張耀基表示，無論在人才及工種需求，抑或營運結構、工作內容、崗位及模式上，都對各行業帶來不同程度影響。

應對社會轉變 裝備未來技能

例如面對數碼轉型趨勢，流動支付平台變得普及，企業不需要每天花太多時間及人手「對數」、「埋數」，員工可更專注於其他業務範疇上，更善用人力資源；在工作模式上，也未必再是朝九晚六，「甚至地點、時間、同事、工具等都未必有固定」。

若年輕人才現在所學的軟、硬技能未能與未來需求接軌，或是對未來的認知不足，他們認為，「未來工作一旦出現結構性變化的時候，就難以應付」。陳寶珍與張耀基過往分別透過提升數碼公民知識、幫助裝備未來技能（Future Skills），以應對社會轉變的項目等，著手培育新世代人才。

二人分享，為了讓這些新世代人才不用再紙上談兵，有機會探索職場，好好裝備軟、硬職場技能，聖雅各福群會早前亦有夥拍香港寬頻人才CSI基金，盼為有夢想惟欠缺經驗及準備的年輕人提供實際支援。例如在今年，就以計劃「職時求生2030」，讓就讀資訊科技及商學院等本地大專生免費參與，探索ICT（資訊及通訊科技）職場，邀請知名企業提供真實案例，了解科技企業未來走勢，並提供與商業科技方案相關工作坊、實戰機會，讓其學以致用。

啟發創新點子 推動業界關注

而且，在培訓計劃當中，亦讓他們嘗試在沒有時間及辦公室的框架下，分別在露營車、青年旅館等場景，融合工作和生活，並且需要自我管理時間表，為指定企業設計針對未來ICT的方案原型。而表現優秀的組別更可獲取過萬港元項目孵化資金，有機會與領先企業合作研發「未來ICT方案」，為未來創科及職場生涯打好基礎。

長遠而言，他們盼建立及深化年輕人對工作未來的職涯思維，「以及啟發創新點子，進一步思考未來如何用科技成就各行業發展；同時推動業界及社會，關注及討論未來工作」。







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