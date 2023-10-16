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香港全面通關，使本地經濟及內地市場需求同步復甦。雖然這利好本港銀行業，但同時也增加了業內人力資源的壓力。

有見及此，恒生銀行近年在招聘方面大變陣，由經驗主導轉為技能主導。憑6大軟技能轉換（詳見表），聘請更多沒有金融、銀行行業經驗的前線服務人員，為銀行業擴充人才庫。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和接受訪問時表示，今年上半年，該企客戶群按年增長25%，同時帶動客戶財富管理需求，驅使前線客戶經理平均每人的保險和投資產品銷售額，按年增加了4至5成。

恒生銀行個人銀行業務分銷主管麥中和（中）認為，銀行業要廣納人才，需由以往的經歷主導變成技能主導。左及右分別為恒生銀行客戶經理楊穎詩和黃子健。（梁偉榮攝）

加上非香港居民開戶需求激增，大灣區經濟活動更趨頻密，以及該企近年引進「未來銀行」服務概念，使今年恒生整體的財富管理及個人銀行業務有「亮麗表現」。

在業務持續增長的同時，該企對客戶經理的需求亦大增。盡管恒生今年新聘的前線客戶經理數量已按年增加近2成，但他預計，分行團隊在明年仍需招聘約300人，才足以應付市場對財富管理日益增長的需求。

專業培訓24周 任客戶經理

隨著金融科技的應用更普及、銀行業務愈趨數碼化，麥中和坦言，客戶經理所需的技能，較以往略有不同。其中，數據分析能力已成6大必備軟技能之一；其餘則包括人際關係連結能力、有影響力的溝通能力、成長思維、批判性思考及設計思考。

然而，行內的人才庫以及每年畢業並投身銀行業的新人有限。要廣納人才，便要突破傳統招聘思維，相較於以往行業請人往往是經驗主導，集中招聘具財富管理經驗的前線人員，他認為：「作為行內的大公司，有責任為行業訓練新人才；而不應只是你搶我的人才，我搶你的人才。」

麥中和又表明：「軟、硬實力都要，但硬實力可以教。」即使服務行業的前線人員，或者不具備與資產管理、保險、投資相關專業知識及資格等硬實力，但也有可能已具備了上述6大軟技能。

為放眼各行業、擴大行內人才庫，恒生推出Accelerating Wealth Programme「財富管理及個人銀行客戶經理招聘計劃」，藉技能主導為公司吸新血；也讓銀行及金融業以外的有能之士，透過為期24周的專業培訓，轉換職場跑道。

恒生銀行財富管理及個人銀行客戶經理招聘計劃，特設元宇宙培訓平台，增加互動。（殷凱怡攝）

設元宇宙平台 訓練工作慣性

麥中和補充，該招聘計劃開發予各行業人士申請，預料較能吸引已入職場5至10年、尤其是年輕人才。成功經計劃取錄的員工，均會成為該企的「客戶經理1」，並強調「薪酬待遇絕對比應屆畢業生好」。

此外，為了迎合新一代員工使用數碼渠道互動和進修的習慣，該企也特設元宇宙培訓平台，透過虛擬實境，模擬員工在分行工作時，見到放有現金的抽屜被打開、客人身份證資料面朝上等需特別注意的情景，以較強互動方式訓練其工作慣性。







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