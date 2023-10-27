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全球各地近年致力推動科技發展，區塊鏈、NFT、元宇宙、加密貨幣、去中心化等科技概念成為各大院校的專門學術範疇。在創科熱潮帶動下，也吸引年輕人修讀相關學科，為業界帶來了大批新生代科技人才。

網易區塊鏈總經理顧費勇認為，人多未必好辦事，團隊需要精兵化才能為企業創造更大價值。（受訪者提供圖片）

網易區塊鏈總經理顧費勇接受本報專訪時稱，隨學術專業化，企業招聘要求亦有所提高，冀打造出「精兵團隊」。另提倡試錯文化，讓人才發揮所長，以成功感驅動持續創新。

碩士畢業後曾於百度、淘寶、美國人工智能（AI）應用程序ASK所屬公司工作的顧費勇，自2011年加入網易，從大數據應用、帳戶安全、金融科技業務範疇，逐步接觸並晉升至該企區塊鏈業務的總經理。入行15年的他，不但見證了近年區塊鏈產業發展，也見證著人才專業化的趨勢。

注重應變力求學心態 講求多元

他表示，其團隊工作是要應對市場和業務變化推出相應的產品，惟以往人才庫中，能與該企職能相符的人才較少。「在我們剛建立這個團隊時，連區塊鏈這專業學科都沒有，相關的技術人員比較少，做產品研發的自然更少。」

隨著國內外的教育部門和機構愈趨看重區塊鏈的發展，相關專門學科相繼增加，為產業帶來更多具區塊鏈專業技能的人才。

問及人才庫擴大，是否有利企業開拓區塊鏈業務？顧費勇坦言：「現在行業的門檻更高，對人才要求也更多。對我們而言，更著重於團隊精兵化，始終人多也帶不來特別大的價值。」

所謂的「精兵」，除必須具備一定的專業知識外，還著重其應變能力、求學心態、工作上的開拓性，以及對行業的熱誠和抱負。他強調：「團隊要講求多元，我也不能只按自己的喜好招人，而應是按企業價值觀，去找愛行業和愛創新的人；能力可以培養，只要你熱愛和願意去做。」

熱愛創新成為人才必備條件，也造就團隊中的試錯文化。顧費勇認為，要讓年輕人保持對行業的熱誠和留住人才，最好的激勵方式便是讓他們在業務上，找到自己的發展方向和發揮空間，做自己想做的事，用成功感驅動對未來工作的投入感。

他續指出，人才在作新嘗試時，難免會有些失敗經歷。企業給予試錯機會，容許員工失敗對於推動團隊持續創新至關重要；而更重要的是，員工須從失敗中學習，不能重複犯錯。

團隊須自我檢討 各部門建互信

另提到，部門之間在工作有摩擦和爭執時有發生，「很多人或會習慣性地說是對方的問題，如產品組埋怨開發組，開發組抱怨測試組，測試組又抱怨產品組。」倘部門之間爭執多，且只執著於對方的過錯，只會使部門間失去互信，使團隊的凝聚力和生產力下降。

顧費勇認為，制定硬性規範也解決不了信任問題，必須讓團隊學會自我檢討。「我不能接受當出了問題時，你著眼的問題是放在其他團隊身上，而是要放在自己身上。」好讓部門之間能在健康、互信的關係下共事。







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