加入最愛專欄 收藏文章

新冠疫情下，不少企業需進行顛覆性改革，又或出現更頻繁的高管換位。

香港楊森大藥廠總經理許善根表示，過去兩年約有4成人手流失率，他們會透過不同培訓計劃及支援留住員工。（湯致遠攝）

來自韓國的香港楊森大藥廠總經理許善根2022年來港，帶領本港及澳門的團隊。這是他首次管理整個市場的綜合業務：「相比過去的崗位，有一定挑戰。」

許善根於2001年畢業後加入韓國楊森製藥，2002年開始擔任銷售代表，他表示：「從不同的職位，學習醫藥行業的核心元素。」經歷逾20年的歷練，他在疫情下來到香港，開啟事業新里程。

成功要訣 病人為先助解困

該公司於全球150個國家及地區僱用約4萬名職員，「香港辦事處於1987年成立，現時擁有約100名員工，分布於市場營銷、醫藥事務、市場准入，以及衞生政策與供應鏈管理等多個部門。」

問到管理香港跟韓國員工有何不同時，許善根強調，兩地員工沒有重大差異，「香港的員工有主見、能力強，作為管理層，我反而要向他們學習，並鼓勵他們更自主地完成工作。」

雖然楊森製藥是一間跨國企業，但他希望每個地方的辦公室，也有保留一定程度的當地特色，「香港辦公室會加入一些本地元素，例如街頭小吃圖案、霓虹燈作為裝飾，令同事更加有歸屬感。」

無論身處何地，許善根都相信「Patient Comes First」（病人為先）的理念，了解病人的需要是成功要訣。他指出，「以神經科學的疾病領域為例，我們的第二代抗精神病長效針劑，在本地市場佔有率達到90%，但我仍然會要求團隊進一步了解病人的需要，以及他們所面對的困難。」

10月10日是世界精神衞生日，楊森製藥每年均會舉行不同活動，讓員工更了解精神健康的重要性，並將信息傳遞給家人及朋友。（受訪者提供圖片）

倘表現出色 有機外地交流

許舉例，病人是否對於不同的治療方案有所誤解？「同時，也會鼓勵團隊好好利用大數據，透過與病人組織及醫療協會的合作，了解市場真正的需要。」

疫情後，各行各業都欠缺人手，許善根坦言，過去兩年有4成流失率，這比率在行業中已屬偏低，「藥廠生態環環相扣，現時在移民潮以及各行業搶人才的情況下，我們都有一套留人計劃。」

他表示，所有員工在入職時均需接受為期90天的培訓，員工可以透過內部Market Excellence Team，把大數據與本地市場的需要融會貫通，協助同事達成事業、工作目標。「除了本地的晉升機會，表現出色的同事更有機會參加國際人才發展計劃，到公司海外地區進行交流及學習。」

同時，該公司亦提供支援服務，確保員工及其家人身心健康，包括全年無休的24小時輔導及支援電話熱線，員工並可按照個人需要安排工作時間、地點及方式，每星期可以選擇遙距工作兩天。

香港辦公室內設有運動室，鼓勵員工多做運動。（受訪者提供圖片）

24小時支援 每周2天遙距工作

許善根又稱，「此外，員工每年最多有1萬元，可報銷有關精神和身心健康的課程及活動的費用」，走到辦公室的Janssen Happy Corner，更會發現每周有提供3次的免費健康小食。







etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載