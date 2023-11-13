加入最愛專欄 收藏文章

大眾最為熟悉的港產動畫，還是多年前的麥兜嗎？本地動畫業長期面對製作成本高昂、難覓投資者且資源短缺等困局，要重複當年發迹故事殊非容易。然而，有不少具備活力與創意的香港動畫生力軍仍知難而進，盼讓更多人再次認識到香港動畫的實力。

不少廣告、MV相繼加入動畫元素，再次引起大眾對港產動畫的注視。去年，MIRROR成員Anson Kong江熚生（AK）推出的《信之卷》、謝安琪的《我的波利海妮婭》、創作歌手Byejack的《1973的遺跡》等長達3分幾至5分鐘的MV，都是全動畫製作，而且由本地動畫製作團隊操刀。

倘發展知名IP 仍有較長路走

玖貳肆工作室（924 STUDIO）創辦人梁俊達（左）及胡孝宗（右）表示，其畢業作品《殺死丁力》動畫片採用較有趣及玩味風格，包含許多擊中港人集體記憶的彩蛋，同時令他們在行內嶄露頭角。（曾耀輝攝）

其中《我的波利海妮婭》及《1973的遺跡》動畫MV皆出自3位年輕動畫人才，玖貳肆工作室（924 STUDIO）創辦人梁俊達（阿達）、胡孝宗（David）及羅絡熙手筆。阿達與David近日接本報專訪時分享，他們3年前畢業於理大Digital Media數碼媒體學士學位課程，隨即成立工作室，當時主要以港式通俗娛樂為創作題材，「較著重娛樂性，並希望展現本地流行文化」。

創作歌手Byejack《1973的遺跡》（圖）及謝安琪《我的波利海妮婭》等動畫MV，都是玖貳肆工作室3位創辦人筆下作品。（YouTube影片截圖）

有見本地動畫創作單位多了發揮機會，David坦言：「表面上，香港近年的確多了動畫廣告及MV等成為話題之作，相信未來走向較正面的發展趨勢。」可是，在持續製作片集方面的資源欠奉，要發展IP，做到如家喻戶曉的麥兜系列一樣，仍有較長路走。「對比日本及美國這行內兩大巨頭，早已在製作片集、輸出動畫影片上，有較完整的產業發展模式，同時視之為產業發展的重要元素。」

若然要吸引普羅大眾留意其他新晉港產動畫，阿達認為，除了在技術水平、畫面美觀度等方面需要再下苦功，「增加接觸點也非常重要」。例如留意到近年鮮浪潮國際短片節的大部分本地競賽短片及開幕短片，都會在ViuTV播放，為電影創作人提供更大的展示平台，他亦聯想到：「如果本地動畫作品都可以有類似展示模式，這樣會否都有助改善現況？未必要馬拉松式播放，可能間中播放一兩部作品，已經有幫助。」

早前他們亦嘗試透過社交平台以外方式，包括動畫支援計劃（Animation Support Program，ASP），得到在戲院大銀幕上映的機會。

阿達與David回顧在2020年畢業那年，由於疫情難覓工作，幸好當時的畢業作品《殺死丁力》（Kill Danny），令他們在行內開始累積到一定名氣，因此期望「順住個勢」成立工作室接job。

《殺死丁力》獲青睞 多次獲獎

由於其作品以周星馳主演電影《賭俠2之上海灘賭聖》的對白為聯想，勾勒出別樹一幟的2D動畫，節奏明快而且動作場面不斷。他們早前還獲得了第26屆ifva獨立短片及影像媒體比賽動畫組特別表揚，以及第22屆DigiCon6亞洲大賞--香港次世代大獎。

他們又指，對比以往的動畫學生畢業作品可能偏向emo（表現情緒），該片反而「以有趣、玩味方式呈現，展現香港流行文化，片中亦包含許多彩蛋」，擊中了港人集體記憶。其後，更有不少人轉介工作及查詢合作，製作動畫廣告、MV等機會就是由此接踵而來。







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱