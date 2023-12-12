加入最愛專欄 收藏文章

電競產業的蓬勃發展，使眾人對電子遊戲產業也有所改觀。但對不少港人家長而言，仍然不時將電子遊戲與「不務正業」相提並論。

黎湛泉（中）透露，將於香港及加拿大設辦公室，冀能藉日前在港舉辦的「2023數碼娛樂領袖論壇」，與各地數碼娛樂產業人士交流。（數碼港影片截圖）

入行近20年的黎湛泉（Ken）坦言，初投身電玩及動畫產業難免遭家人反對，唯有用行動證明行業潛力，用5年時間在印尼開闢自家工作室Brandoville Studios。多年來秉持「沉船」文化，留人才、保公司靈魂。

黎湛泉在2005年加入Electronic Arts（EA），正式開始其在電玩及動畫產業的職業生涯。在這約20年中，曾為Disney+、Netflix、PlayStation等大企業，製作逾百個3A遊戲（即高成本、高質素的遊戲）以及動畫作品，其中包括為人熟悉的《模擬人生》、《FIFA》、《生化危機》、《漫威》系列、《魔獸世界》等。

他在2018年於印尼成立藝術工作室Brandoville Studios，花5年時間已由最初約20人團隊，拓展成行內知名、擁有200多名員工的企業。

花1年製作品集 獲賞識入行

Ken入行之路看似順遂，在加拿大、馬來西亞及印尼等地的事業發展亦是蒸蒸日上，但亦曾遭遇家人反對及失業3年等挫折。

他憶述，受日本動漫及港漫影響，自小熱愛畫畫。少年時隨家人移居加拿大後，繼續受迪士尼電影《Toy Story》及PlayStation遊戲等薰陶，便立志投身電玩及動畫產業。「由於當時行業太新，父母不太贊成，加上畢業的同年發生911事件致經濟大跌，不少公司都裁員，畢業3年都未能找到電子遊戲及動畫相關的工作。」

其間Ken已抱半放棄態度，曾嘗試從事會計工作，「像別人一樣找份穩定的工，供車、供樓、結婚生子便算了。」然而，沉悶繁複的文書工作，更加激發其內心對畫畫的渴求。他毅然決定辭職，並用一年時間製作作品集，終獲EA賞識。

抱「沉船」文化 培育忠誠度

相關的經歷讓他明白到熱誠、士氣及共同成長的重要性，這也驅使他願意手把手地教導員工，同時給予空間讓他們發揮所長。他以學游泳作比喻，剛開始時固然要逐步指導，並以泳圈加以輔助。「但當他已學會基本知識，卻不敢放開泳圈，難免要狠心掟他下水。他成功做到時，當中的成功感是無法取替，且他人給予不了的。」

他續稱，這是一種抱著「要死一齊死」的「沉船」文化，即使或會得失客戶，但員工能從中培養對公司的忠誠。「輸了單生意，但贏了個人才；單是留住客人，無法留住人才，反會令公司失去靈魂。」







etnet全新YouTube頻道「健康好人生」，助你實現健康好人生！► 立即訂閱