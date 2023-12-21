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在「行行都講科技，人人都用科技」、資訊科技（IT）產業機遇甚好的時代，曾於知名國際科技企業工作逾20年的姚映佳，為了追求更具創新工作，在去年毅然由智能設備領域轉戰奢侈生活品。

蓮花集團副總裁兼蓮花生活全球負責人姚映佳（右六）坦言，國際化團隊帶來更具活力的工作空間及氣氛，有助發揮更大創造力。（受訪者提供圖片）

現於蓮花集團（Lotus Group）擔任副總裁兼蓮花生活全球負責人的他表示，行業雖有變，但企業追求創新的本質沒變。透過運用以往的工作經驗，創造不同的跨產業合作，使其體會到更大的成就感，多元文化的團隊也為他帶來更精采的工作環境及氣氛。

為迎合消費者更著重健康及具品質的生活方式，蓮花集團藉開拓其蓮花生活（Lotus Life）業務，將科技、生活與品牌文化給合，並於今年推出與未來出行相關的電動公路單車Type 136。（受訪者提供圖片）

因跑車而為人熟悉的蓮花集團，近年積極開拓其蓮花生活（Lotus Life）業務，藉將科技、生活與品牌文化給合，探索及創造出與「未來出行」及「未來生活」相關產品，並推出了電動公路單車Type 136、聯名手工鋼筆及威士忌等。而該集團汽車產品線以外的商品和服務，正正是姚映佳現時的主要職責。

然而，離開工作約26年的科技巨頭，轉戰科技含量看似不多的產品開發工作，豈不是浪費了他過去多年的經驗和才能？

探索未來出行 未來生活產品

姚映佳對此表示，正因科技無處不在且被多個領域應用，轉行除考慮家庭因素外，更多的是為工作未來發展。

以Type 136為例，它融合了智能產品的數碼體驗、電動技術、結構和空氣動力學，「這與以前做手提電腦和可穿戴裝置有很多相似之處，如重量、熱氣等技術底層方面是愈趨類似，跨行業的技術應用也逐漸普遍。」

相比過往逾20年，在IT產業從事產品創新工作及產品孵化工作，姚映佳認為，「行業雖有變，但持續創新是蓮花集團的DNA，這點與以往工作的本質是一致的。（現時工作）整體感覺有更大想像力，而跨產業合作和整合創新工作，不但會用到以往的經驗，亦是我特別具熱誠的工作。」

此外，全球消費者價值觀愈趨接近，但同一產品在各地推出時，不能一式一樣，而是要符合各地文化，以適應當地市場及消費者需求，使產品開發上具另一番挑戰性。「當新產品獲當地的消費者認可，能為工作帶來更大的成就感。」

姚映佳認為，參加設計營商周等業界交流活動，是迎合市場變遷的關鍵，也能為產業帶來更多新想法。（受訪者提供圖片）

市場需求不斷變化，唯有追求創新的心態，與其鼓勵型的帶領團隊方式不變。姚映佳強調，團隊合作講求互補長短，從而產生新的可能性，而創新的過程中需要有良好的環境和氛圍。「我希望能成為創新催化者和支持者，讓大家發掘和孵化更多的想像。」

多元文化團隊 工作環境添活力

以往他雖然經常在美國、歐洲、亞洲地區工作，但未曾如現在般緊密地與英國及歐洲的同事一起工作。更近距離地與國際化的團隊合作，當中的多元文化、國際視野分享及討論，讓其感到更有活力。「在探討新產品和體驗時，總會發現有同事會提出一些源自於其生活體驗的想像。這些都是我想不到的，過程也會讓我覺得很精采，讓我期待與同事一起討論。」







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