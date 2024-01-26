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來到2024年，全球看似已慢慢復常，但香港就業市場環境，仍令一眾僱主大感頭痛。根據最新招聘數據指出，目前零售門市和餐飲業招聘需求依然高企，專家預計今年情況將會持續。

專家呼籲僱主除利用「銀彈策略」及「打溫情牌」，亦應多嘗試作出改變，如推動更多婦女重投職場、聘用兼職員工，尋找潛在的勞動能力。

網上招聘平台Moovup最新數據指出，零售門市和餐飲業招聘需求依然維持高位，且預計今年情況持續。（資料圖片）

香港網上招聘平台Moovup共同創辦人邱力迅（Geoffrey）昨接受本報訪問時直言，今年香港整體經濟受環球經濟放緩影響，消費疲弱、經營成本持續高企。與此同時，僱主仍需要面對失業率下降、前線勞動人口下降、人口老化等因素而造成的人手不足問題，令企業營運將更艱辛，甚至導致不少前線行業「望到賺唔到」。

零售餐飲請人難 「望到賺唔到」

Geoffrey舉例，有中央廚房的僱主向他透露，正因人手不足，令所有營運都變得有限制，「就算有生意也請不到人，難以夾硬做，只能眼白白望著筆錢溜走。」

他引述該企最新的數據調查顯示，目前在16個前線行業中，零售門市行業和餐飲業招聘需求繼續強勁。其中今年1月餐飲業的招聘廣告數量與去年同期相比，沒有太大增幅，一直維持約1.3萬份，但依然是16個前線行業之最。緊貼其後的是零售門市，今年1月招聘廣告數量接近1萬份，較去年同期約8,200份有所上升。

但Geoffrey也表示，雖然前線行業仍有強勁需求，但對比2022年情況，2023年全年的招聘整體只是屬於平穩，預料2024年僱主招聘意慾將會相類似，「唯一多年不變的，依然是難請人的問題。」

靠銀彈打溫情牌 不足解困局

惟他提及，目前大多僱主為了吸納和留住人才，大多依然採取「銀彈策略」，但加薪幅度尚算保守和謹慎。該平台的數據揭示，對比2022年12月與2023年12月的工資起薪點，全職工作方面，零售門市、物流及運輸業增幅最大，平均起薪升1,000元，增幅6.7%（見表）；而兼職工作則以保安及物管增幅最大，增8.3%，由60元增至65元。

他呼籲僱主在目前極度難請人的情況下，不能只以傳統方式，如只加薪加福利、「打溫情牌」求員工留下共度時艱，「這些都是基本」。更應該從多方面著手改變，包括多考慮婦女的需求，讓她們可以重新投入就業職場；也可以為中年求職者提供更多的技能培訓，從而吸收新知識，且將他們過往的豐富經驗融合，創造雙贏局面。

同時僱主亦可以多考慮採用兼職，Geoffrey透露，目前該平台的數據顯示，全職與兼職的招聘比例為2：1，但求職情況卻相反。「若僱主能夠做好管理，其實絕對可以頂替全職，所以應該多加以考慮在此緊急的情況，採用相關措施。」

該平台數據調查來自16個行業的招聘廣告，除了上述提及的行業，還有活動推廣、美容及健身行業、客戶服務等。







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