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疫後航空業人才需求大增，惟業界屢遇人手不足的挑戰。覆蓋全球七大洲的公務機營運商維思達（VistaJet）表示，縱然外圍經濟環境未如理想，在去年仍堅持投資於員工培訓，包括負責安全把關的「飛機醫生」、機師及機組人員；另進行大規模機隊翻新，策略地運用部分現金流，為迎接疫後商機增添靈活性。

培訓充足人手有助提升航班頻密度及穩定性，與提升客戶體驗及黏著度等息息相關。VistaJet創始人兼主席Thomas Flohr表示，集團上下有約4,400名來自世界各地的精英團隊，向會員提供服務。

VistaJet創始人兼主席Thomas Flohr表示，為持續擴展全球版圖，分別大力投資於人才、科技及基礎設施，以改善服務質素。（VistaJet圖片）

同時，由於比原定計劃提早完成機隊的翻新和升級，進一步提高服務水平之餘，亦大幅增加可用飛機數量。「在2023年，儘管面臨重大的經濟變化和複雜的地緣政治不確定性，我們仍然在所有市場中，成功實現雙位數增長。」

VistaJet針對機艙服務 掌控質素

為確保每次飛行中保持始終如一的「超凡服務」，去年建立內部管理機制，除了針對培訓3類人才：機件維修人員、機師、機組人員，應對需求，還有針對機艙服務等範疇，以便更有效掌控機隊和機組人員的安全、質素和運用。

在促進行業未來發展，培育新一代公務航空業人才方面，則與大西洋飛行訓練學院（Atlantic Flight Training Academy）推出機師指導計劃。

據VistaJet透露，作為業務整合的一部分，早前被收購公司的所有機組人員均已完成維思達的培訓，「並將加入由超過4,400名同事組成的環球團隊，在每次飛行中為會員提供協助。」

公務機市場為航空業其中一個重要細分領域，據《2024年全球公務機市場報告》（Global Business Jet Market Report 2024）指出，2024年全球商業噴氣式飛機市場規模約為26.9億美元（約210億港元），預計至2031年將達到約32.2億美元（約252億港元）。

公務航空集團維思達（VistaJet）去年的飛行時數創新高，全球會員飛行時數達20萬小時，錄得17％增長。（VistaJet圖片）



VistaJet首席財務官Charlotte Colhoun表示，去年一方面集中提升整體業務的各個範疇，以推動營運效益；另一方面把過程中衍生出來的現金流用作全球機隊翻修，以提升機隊的服務水平。

翻修飛機多5成 提升服務效益

其中，策略地運用部分的自由現金流推進最大規模的機隊翻新計劃，增機隊效益及機件效能，並且提前完成。

在2023年共翻修93架飛機，比原定計劃多出50%，預計在2024年第一季度完成整合，將其標誌性的銀色和紅色飛機總數擴充至230架；在全球基礎建設方面，還在美國和歐洲多個地區建立了7個專業維修中心，加強內部維修能力，藉此提高飛機的飛行速度、靈活性及交付水平。







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