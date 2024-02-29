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印刷業在香港曾一度被稱為「三大支柱行業」之一，惟隨科技發展及本地廠房北移等技術及市場轉變，昔日輝煌的香港印刷業，已成為人們口中「式微的傳統行業」。

投身印刷業近50年的蔡榮照見證行業起與落的同時，深明因材而用和科技對管理企業的重要性。面對行業衰退，他以「夕陽心態」保持樂觀積極應對。冀藉融合科技，在這汰弱留強的營商環境中，為企業帶多更多生機。

印刷公司綠藝（海外）制作公司創辦人兼董事長蔡榮照憶述，初任部門主管時年紀尚輕，故需要讓同事看到其領導才能及能力，讓其心悅誠服。（受訪者提供圖片）

印刷公司綠藝（海外）制作公司創辦人兼董事長蔡榮照憶述，早在70年代因其會考零分且當時難找工作，幸有印刷公司招募實習生才得以入行。由於該公司兼具印刷及設計兩大業務範疇，遂一心以成為設計師為目標。

了解工作能力 覓人才開職位

後來在上司的提點下，考慮到「入不到理工大學，出來做設計競爭較低」，以及印刷部門員工的學歷多為小學畢業，其學歷或能助他更具發展優勢，故改往印刷範疇發展，在入行約一年後，升任部門主管，自此開展其管理生涯。

蔡榮照總結多年經驗稱，當員工在一間公司工作超過3年，其留任的機會較大。因此管理者需要了解每位員工的技能和長短處，以安排適合他們的工作同時方便管理。如在需要趕工的情況時，如何分配做事快但不願加班，以及願意花時間但工作效率相對慢的同事的工作。

此外，針對現時大多數公司均是按指定職位而挑選相關人才，他指：「我有80%員工都不是這樣，而是他們工作了一段日子，了解其能力後，再開一個（職）位給他們。」

以該企的活版印刷部門主管為例，蔡指當初原是聘請雜工「負責搬搬抬抬」，後來發現該員工是職訓局活版印刷課程的末代畢業生，曾在多間活版印刷公司工作，故提議為公司添置一部活版印刷機，並讓該員工嘗試拓展活版印刷生意。

員工發揮所長 與企業締雙贏

他坦言：「隨著（活版印刷）在香港式微，相關的公司漸減，再配合公司的柯式印刷和新式管理，這（做法）的確帶來了一些利潤。」可見因材而用，適當地調動員工，讓其發揮所長，是對企業和員工自身雙贏的做法。

然而在科技不斷進步、產業外移下，香港印刷業無疑出現萎縮。對此，蔡榮照亦無法否認，但強調要抱夕陽心態應對，「印刷商雖處汰弱留強狀態，但同時也少了新的競爭者。在原有的競爭對手減少時，其客人亦有可能成為公司的新客；加上商業社會總會有印刷需要，只是未必是紙品，（印刷商）總會有生機。」

早設自家官網 成功吸外國客

至於傳統印刷公司如何找到生機，他則認為需要透過了解、吸收與行業相關的新知識和可應用的新技術，才能讓企業屹立不倒。

其中，該企早在本地企業未流行設立公司網站時，已成立自家官網，更因而成功吸引更多外國客戶；又在30年前，花了約30萬元增置內部印刷管理系統，方便客戶與員工溝通、加快工作流程、節省不少人工和時間成本。

蔡榮照又表示，數碼印刷將會繼續主導行業，印刷商需要採用高科技數碼化生產流程，提升印刷質素及標準化，加強競爭力。「即使是富有經驗的老師傅，更加要有新機器的配合，才能更高效地量產和製作出高質產品。」







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