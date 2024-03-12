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據最新的薪酬調查顯示，盡管逾6成人今年初獲加薪，但仍有逾半受訪者因不滿薪酬水平與工作環境等因素，而萌生去意。（資料圖片）

打工仔日日「朝9晚5」，都是希望能早日升職加薪。最新報告指出，在2024年第一季香港打工仔的月薪中位數為29,715元，其中以「資訊科技／電子商務」行業的最高。

報告又提到，工作不似預期使逾半受訪者有意在今年第一季轉工。專家建議，僱主應多蒐集員工的意見，了解其對工作的期望，以便做好留人準備。

求職及網上招聘資訊平台CTgoodjobs日前蒐集了主要為來自35個行業、年齡介乎18至65歲的打工仔、共2,830份有關薪酬的數據，並於昨（11日）發布最新的《CTgoodjobs 2024年第一季薪酬調查》報告。

報告提到香港整體打工仔的月薪中位數為29,715元，其中以資訊科技／電子商務行業的月入中位數最高，達32,000元（見表１）。其次為人力資源管理／諮詢、保險、工程（電機／電子／機械）、建造／工程／建築，以及銀行，同為30,000元。

4成公司已派花紅 平均$25650

按工作地區比較，中西區公司的月薪中位數最高，達28,905元（見表２），而大埔區／北區打工仔的月入中位數則最低，僅為20,000元，較中西區低逾8,000元。

面對近年全球經濟不穩，仍有不少企業以加人工、派發花紅或年終獎金來留人才。其中有60.7%受訪打工仔指今年獲加薪（見表３），平均達8.4%。另有41%受訪公司在去年底，已向員工派發了花紅或年終獎金，平均為25,650元。在受訪的35個行業中，保健／美容／健身（13.8%）、銀行（12.9%）、證券／商品（11.7%）加薪幅度最多，但後者所派發的花紅或年終獎金則最高（見表４）。

惟仍有35.8%人被凍薪及3.5%人被減薪，而平均減薪幅度更高達20.7%。同時有53.1%的受訪者計劃在2024年第一季轉工，其中以「薪酬待遇未如理想」、「現職公司缺乏晉升機會」及「不滿現職公司工作環境」，成為打工仔轉工主要原因。

王清：了解員工期望 助留人添效率

香港經濟日報集團執行董事及財務主管王清表示，僱主應多蒐集員工的意見，了解他們對薪酬待遇和工作模式等的期望。

香港經濟日報集團執行董事及財務主管王清認為，是次調查反映年輕勞動力市場的現況。僱主應多蒐集員工的意見，了解他們對薪酬待遇、福利政策和工作模式的期望，以制定個人化的人力資源策略。「這樣做不僅可以吸引優秀的人才，還能留住現有的人才，提高員工滿意度和工作效能。」

她又建議僱主，透過建立開放的溝通渠道，以更好理解員工需求，確保人力資源策略與公司和員工的利益保持一致，進而建立一個更穩固和成功的工作環境。







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