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傳統上資訊科技行業陽盛陰衰，女性本來在業界要立足，從來都不容易，何況並非本科出身的女性，要在行內打滾，挑戰更大。

文科出身的阮紹筠，憑著自我要求高的個性，以及虛心學習的態度，成功由科技「門外漢」，變成日立製作所旗下數碼基礎架構及資料管理公司Hitachi Vantara的香港及澳門總經理。（梁偉榮攝）

早前接任日立製作所旗下數碼基礎架構及資料管理公司Hitachi Vantara香港及澳門總經理的阮紹筠（Valerie），正是文科出身。但她憑著自我要求高的個性，以及虛心學習的態度，成功由科技「門外漢」，逐步走上管理一間科企之路。

在科技界打滾多年的Valerie，談到與IT技術相關的話題時滔滔不絕，總能自信地回答各類型的問題，給予外界一種她從小就沉浸在科技領域感覺。但原來Valerie並非IT學系畢業，而且步入科技界，亦屬誤打誤撞。

機緣巧合入行 面對不少挑戰

她接受本報專訪時提到，暑期工時期進入了一間通訊軟件公司工作，擔任客戶服務的角色，「做得這個職位，最基本都要清楚了解產品，方可回答到客戶的問題。我對自己很有要求，我不想被問到『口啞啞』，所以從那時起，就努力鑽研及學習相關的知識。」但該企期後撤出香港，Valerie需再尋找工作，「坦白說，本來沒打算亦沒必要繼續在IT行業發展，恰好當時有同事拉著我陪他去招聘中介見工，怎料該中介也叫我嘗試一下，然後我獲得一間科技公司聘請了。」她笑言，一切都是機緣巧合，便踩入了IT界。

Valerie憶述，當時正式踏入IT的世界，確實有不少挑戰，「我要做與UNIX系統相關的業務，我對此一竅不通的。靠的就是不斷虛心發問、不斷翻查書本兼上網自學、不斷深入探討，以求要清楚了解整個產品以及運作。」

抱專業態度 熟讀技術方案

她補充，其「對自我要求高」的個性，也為她的工作生涯發展帶來不少幫助，「面對客戶時，我要抱持專業的態度，畢竟若有客戶感到無法在技術問題上進行討論和溝通，很有可能沒興趣保持關係。所以我要求自己必定要熟讀和了解所有技術和方案。若遇到不懂的，就向工程師甚至其他行內人求教，再不斷閱讀相關資料。」在Valerie的眼中，如果想要繼續在IT行業發展，這樣的工作態度是基本要求，「這是贏得客戶信任的第一步」。

Hitachi Vantara本地客戶過往大多以金融服務業為主，阮紹筠透露，公司接下來將加強對醫療健康、電訊與政府等的市場支援，且計劃藉新產品線打入中小企市場。（資料圖片）

戰勝困難 職涯發展不設限

多年努力下，現時她不但繼續在IT界打滾生存，最近更成功突圍，接任了Hitachi Vantara香港及澳門總經理一職，成為掌舵人。這並未讓她停下學習的腳步，「資訊科技世界轉變得很快，有許多新技術、新知識要不斷更新，就算現時走到這個角色，我都會直接去向同事請教。」

Valerie又提到，從她的經歷可看到，其實IT這個行業的世界，未必需要與所修讀的學科綑綁，「只要有心去學，夠勤力，以實力和成績說話，必定可以戰勝很多困難。」她強調，切忌被本科限制職涯發展，未必所有工作都要與本科掛鈎，能夠開心地工作、做喜歡的事情，才是最重要。