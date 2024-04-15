軟件供應商著重培訓招聘團隊！細分人才引薦專員、招聘合作夥伴等成員！Amdocs全球人才招募主管︰強調開放對話、更個人化的面試體驗

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全球企業都面對人才荒，如何吸引人才加盟，除講求薪酬福利外，應徵者的面試體驗都是不容忽視。擁有逾3萬名員工的軟件供應商Amdocs，將「以人為本」的文化融入招聘流程，不但著重培訓招聘團隊，更細分每個團隊成員的職能，為應徵者帶來更佳的面試體驗。

Amdocs全球人才招募主管Victoria Myers相信，招聘團隊的表現反映公司的文化素養，因此會投放資源培訓他們，提升招聘合適人才成效。（Amdocs提供圖片）

Amdocs全球人才招募主管Victoria Myers認為，一家公司要吸引人才，最重要的元素是以人為本的文化。她提到，Amdocs的理念是將同理心和關懷融入至員工的工作和生活，創造一個讓每個人都能實現個人目標的共同紐帶。

Amdocs很重視不同文化和背景的應徵者，無論是與招聘團隊的互動、與招聘經理的接觸、官方網站的公司介紹，還是招聘廣告的職位描述，每個流程細節都十分關注應徵者的體驗。

藉AI平台 消除招聘廣告偏見

Amdocs為員工提供混合工作模式、彈性上班時間，以及全球育嬰假等福利政策，同時給予多種培訓和發展機會。（Amdocs提供圖片）

該公司會借助人工智能（AI）招聘平台Textio，分析文本並提供建議，確保招聘廣告的職位描述已消除任何偏見或不公平的表達；同時會分析應徵者的電郵，消除可能出現的語言偏見，盡量減低任何阻礙多元共融（DEI）的障礙，讓更多合適的應徵者獲得面試機會。

招聘團隊方面，團隊成員會因應職責的不同，作出細分化的工作安排。例如「人才招聘合作夥伴」（Talent Acquisition Partners）是負責協助業務部門招聘所需的職位，並提供職位分析、制定招聘策略、編寫職位說明，以及與應徵者進行面試和選拔等支援。

至於招聘團隊中的「人才引薦專員」（Talent Sourcers），則負責尋找和吸引符合職位要求的潛在應徵者，然後作出篩選並與他們聯絡，協助公司建立積極的人才管道。

Victoria強調，上述團隊成員在人才招聘中扮演著不同角色，目的都是為了確保順利進行有效率的招聘，吸引和選拔合適的人才。更重要的是，他們會通過各種招聘流程，將公司以人為本的文化，清晰傳達至應徵者。

要組建出色的招聘團隊，「招聘經理」（Recruitment Manager）的質素水平更是關鍵，Amdocs會為招聘經理提供面試技巧的培訓。Victoria指出，該公司正逐步轉至100%虛擬面試，而培訓工作坊的重點是讓經理們成為「人才磁鐵」（Talent Magnet），並提醒他們在面試中將應徵者放在首位。

Amdocs辦公室設有開放式小型會議空間及乒乓球桌，容許員工在上班時間以休閒和輕鬆的方式工作和娛樂。（Amdocs提供圖片）

Amdocs辦公室設有開放式小型會議空間及乒乓球桌，容許員工在上班時間以休閒和輕鬆的方式工作和娛樂。（Amdocs提供圖片）

強調開放對話 鼓勵應徵者提問

面試應徵者時，她會要求招聘經理先介紹自己，提供一個簡短的自我介紹，以便應徵者更了解面試官的背景。接著，招聘經理會清楚解釋職位的內容及應徵者在團隊中的角色和貢獻，幫助應徵者更好地了解所申請的職位和公司背景。

在面試過程中，招聘經理需要表達對Amdocs的工作熱誠，幫助應徵者感受到公司的文化和價值觀。最後，她強調建立開放對話的重要性，因此會培訓招聘經理如何鼓勵應徵者提問，並對他們的回答保持開放和關心，以提供更個人化的面試體驗。







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