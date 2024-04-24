企業把社會責任納入經營策略！組義工隊建品牌形象！5招提高員工參與度︰增有薪「義工假」

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在現今的商業環境下，企業不單聚焦於追求利潤，近年也愈趨看重「企業社會責任（CSR）」，甚至有不少企業將之納入經營策略。

但對於企業而言，要組織「企業義工隊」，除了要計劃合適的義工服務，還要說服員工加入，要確切實踐又談何容易？有專家指出，可嘗試透過5大方法（見表），來鼓勵公司上下一心，投入於義工服務，增加團隊凝聚力。

「社會企業責任」的話題已被討論多時，仍有不少企業不理解，在這個商業化的城市，所有事情都向「錢」看的時候，又為何要花時間、花資源、花人力來實踐相關策略，組織企業義工隊。

建品牌形象 助員工拓新技能

牽手香港企業項目及發展主管林敏婷表示，企業推動義工文化不但可實踐社會責任，亦為非牟利機構和社區帶來多方面的正面影響。（曾耀輝攝）

慈善平台牽手香港（HandsOn Hong Kong）企業項目及發展主管林敏婷（Lisa）日前接受本報專訪時提到，過往確實有不少香港人，對於參與義工服務未必有太多想法和理解，亦會以「沒有時間」、「不知道如何入手」為由而從未嘗試參與。但近年尤其在疫情爆發後，向該平台提出查詢組織義工隊的企業數量正持續提升。

據該組織提供的資料顯示，透過他們組織企業義工隊的公司，由2022年的34間，近乎倍升至2023年的逾60間，其中有65%為跨國企業，其餘為本地企業，「相信他們是了解到，其實組織義工隊不單只響應社會呼籲、實踐責任、幫助企業品牌建立正面形象和提升知名度，更可協助員工發展新技能、提升團隊合作等內部發展。」

她指出，不少企業在參與活動後的回饋也提到，籌組義工隊後反而更能加強員工的歸屬感，在工作時也更為投入。

OKX的義工隊早前曾到訪不同學校，傳授STEM相關知識。（受訪者提供圖片）

Lisa加以解釋，現今的打工仔除了追求薪酬外，在工作上找到滿足感也相當重要，「做義工可以讓員工充分發揮所長，特別是利用一些在工作上無法充分展現的才能。」她更提到，有部分企業透露，招聘人才的時候，也會有應徵者特意詢問會否設有義工服務，「他們更視為一個企業福利。」

Lisa補充指，也有不少企業會視此為團隊建立（Team Buliding）活動，在活動過程中，讓不同崗位的員工都有互動和溝通的機會，加深認識對方工作以外的一面，有助員工建立緊密的關係，加強凝聚力。不過她也直言，理解企業想籌組義工隊，其實也不是易事，要考慮很多不同的因素，例如應如何籌辦活動、如何吸引員工加入、如何配合員工需求等情況。

曾協助不同企業策劃和推動各項義工服務的Lisa提議，對此無從入手的企業管理層，首要任務可以先決定好主題，「事實上，義工的服務範疇極多元化，所以選定好題材是相當重要。」她也建議，可多作員工調查，理解他們對哪些服務有興趣、會傾向於在哪段時間做義工等，再去訂立相關活動，會更容易吸納他們參與。她補充，得悉有很多打工仔會想留在公司，又或者很難離開辦公室，「但其實現時很多義工活動，都可以在辦公室舉行。」

她舉例指，有科技公司曾經邀請學生到訪辦公室，並為他們舉辦STEM以及職業導向相關的工作坊，「可想而知，其實做義工服務也不是想像中般困難。」她也提及，這樣的義工服務除了學生受益外，該企的員工也可發揮他們的長處，並從中感受到自我實現和成就感，同時也可讓員工學習到新知識及技能，例如領導力、創意力、解決問題能力等。

牽手香港早前聯同物流公司的義工隊，參與包裝「DSE打氣包」的活動，為低收入家庭的考生打氣。（受訪者提供圖片）

高管身體力行 可提供「義工假」

Lisa也指出，若要吸引更多員工加入行列，高管們應身體力行參與其中。亦可考慮提供「有薪」義工假期，以行動支持他們全情投入，「曾有公司分享，他們的義工假期高達10天，他們員工的參與力自然很高。」但她也強調，這不能強求去做，也應該取決於企業原有的營運模式，也可考慮從1至2天的假期開始實行，然後逐步增加。







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