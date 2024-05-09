麥當勞在港擁逾萬名員工！以「BEST」策略滿足各部門需要！CEO︰留人才要用心對待+善用科技

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香港麥當勞行政總裁黎韋詩指，公司明白前線員工的辛勞，其薪酬檢討在每年的1月，比辦公室的同事早。（受訪者提供圖片）

近年香港飲食業面臨不同困難及挑戰，龐大如擁有256間分店的香港麥當勞也不例外。其行政總裁黎韋詩表示，「未來3至5年，要在香港市場取得成功，一定要有人才。」

麥當勞在香港有逾萬名員工，當中以兼職及年輕人為主。黎韋詩相信除了工資要合理，對員工要更有「愛」。「我們有4大策略『BEST』，想成為最佳僱主。」

去年香港恢復通關後，各行業也缺人手，有生意也做不及。「疫情期間，已經感到營運方面遇到很多困難或挑戰。疫情過去後，就聽到整個市場也請不到人。我們在想，與其要不停請人，為何不自行培育人才，為何不可以令員工也很喜愛公司？」於是，要令麥當勞成為員工心目中的「第一」，成為黎韋詩的疫後新目標。

事實上，她早於2009年曾被派住餐廳工作一年，深明前線員工的辛勞。因此，她推出名為「BEST」的4大策略，貼地滿足各部門同事需要。

AI助人手安排 重視員工體驗

「B」是度身訂造人才管理系統（Bespoke HR System）：麥當勞早已開始利用人工智能人員管理系統（AI Crew Planner），以AI Crew Rate及AI Crew Size去計算工資，協助按餐廳業務需要分配人手，亦按員工經驗、所在地區制定薪酬，省卻餐廳管理人員的行政工作，讓管理更有效率。系統亦可大大減低餐廳在人手安排上的壓力，令餐廳管理層可以有更多時間做好客戶服務、關心前線同事。她解釋指，過去可能只有幾個階級，但現在可以實行「千人千面」，每個人都有個人化的「等級」。

「E」是員工專屬體驗（Exclusive Employee Experience）：重視員工的體驗，如每兩年帶領200多位餐廳總經理出席海外餐廳總經理會議，曾去過日、韓、泰等地，而逾千位餐廳經理亦有機會出席營運年會，去年曾到珠海開會。而今年4月初，更有兩位獲Global Ray Kroc Award的餐廳總經理，到巴塞隆拿參與麥當勞兩年一度的全球大會。

香港麥當勞為員工提供不同的培訓甚至取得管理發展專業文憑，有助吸引年輕人加入。（受訪者提供圖片）

共同慶祝成果 積極培訓人才

「S」是與McFamily慶祝成果（Success Celebration）：黎韋詩相信，一個團隊應該要經常有慶祝活動，「慶祝Small Success，大家才更有正能量。」她的方法包括連續兩年一連3晚舉行員工晚宴，與8,000名員工慶祝成果；辦公室同事在每年10月5日的品牌創辦人生日（Founder's Day）到餐廳服務半天，向前線員工致敬。而她本人亦會在平安夜到多客人的餐廳為前線打氣，農曆新年向逾萬名員工每人派發500元「麥麥打氣」利市。

「T」是積極培訓人才（Talent Development）：為員工提供清晰的晉升階梯及多元化的在職培訓，如開辦《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》，讓員工邊上班邊進修，獲取與學士學位同等資歷級別，去年有222名餐廳總經理完成課程；又邀請名人分享管理技巧及成功心得，

黎韋詩相信，要吸引人才、管理及留住人才，要有「Art and Science」兩邊的力量，「Science方面是利用科技，Art方面就用心，以一個McFamily、一個家庭的方法去想。這是我們跟其他公司最大的分別。」如最近在社交平台上紅起來的香港麥當勞新辦公室，她指在細節中也是對員工「愛」的表現。







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