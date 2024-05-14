數碼轉型｜90後由Big 4顧問轉投IT業！報讀密集式編程課程轉型！全端工程師︰需不斷求學求新！公開4大最缺人IT工種

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近年轉投IT業懷抱的Jacky（右）及Alex（左）認為，網上資訊令人花多眼亂，反令有意入行的人無從入手。（曾耀輝攝）

當企業紛紛數碼轉型之際，科技（IT）人才需求大增，吸引不少人才轉投IT業懷抱，包括同為90後的Jacky Chong及Alex Lee，考慮到薪酬待遇、未來職場發展等因素，兩人藉密集式編程課程，成功轉型。

兩人續指，轉戰IT界最難的是網上資訊太多，想自學也無從入手，也不清楚行業需要，惟只要找到方向，即使無IT背景亦不難適應。他們另強調，科技日新月異，想要在IT界打滾，必須保持熱誠，且不斷求學求新。

今年27歲的Jacky在大學畢業後，於「Big 4」之一的會計師樓任職顧問，惟認為所學的技能不太具可轉移性。由於仍在探索理想工作，他決定放棄顧問工作，並藉報讀Coding Bootcamp（密集式編程課程）成功轉型成為全端工程師（Full-stack Developer）。

Big 4顧問 變全端工程師

行業眾多，又為何會轉戰IT行業？他表示，早已留意到各行業和規模的企業均已踏上數碼轉型之路，考慮IT工作所學技能更有助其長遠的職涯發展，故毅然辭職。

他續稱：「在現職公司，能從頭到尾接觸整個模型的開發過程、學習更多新技能，或有助日後創業或做自己的項目。長遠而言，這些技能比現時所犧牲的一小部分薪金更值錢。」

同樣是透過Coding Bootcamp作轉行起步、現年25歲的Alex，曾是學校全職助教，另兼任田徑教練幫補生計。他坦言當初轉行是為擺脫高重複性的工作，而IT界不俗的待遇亦是一大誘因。

自學網上資訊 易遇上樽頸

談及轉行挑戰，兩人認為適應新工作不難，最難是剛決意轉行時，難以分辨有用的網絡資訊和自學。其中Jacky提到，IT工作分眾多範疇的技術技能，網絡也充斥各類免費資訊，令人無從入手，也難以判斷該些資訊是否已不合時宜。

曾因網上推介而自學Java的Alex則指，自學容易遇上樽頸位，「當時我在LeetCode（即一個軟件工程師面試考題線上練習網站）做一個鐘才完成一題，而且做完也不知怎樣套用在工作。」因此才報讀課程，好讓其在學習如何應用知識的同時，了解就業市場所需技能。

至於學習IT知識方面，兩人均認為受天份影響，但後天努力可使不同背景的人也學會編程。正如他們的同學般各有不同背景，但均能學有所成。另指，要保持對新科技和知識的熱誠，藉求學求新，才能長遠在IT界發展。

IT獵頭公司Venturenix總監袁益霆則補充，「編程叻是天份，但要識便是人人都可以；而轉行做IT要的不是編程叻，而是要識。」另以學車為喻，「正如學了自動波，也不會突然想再學棍波；先學Web和Data，再學Java會較難。」建議有意轉戰IT之人先從Java入手，打好根基。







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