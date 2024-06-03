銀行中港CEO經歷多次逆境！公開6大團隊內部、對外營運策略！瞄準高端客＋以人為本成穩定業務關鍵

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ING銀行中國內地和香港地區行政總裁潘啟良表示，該行一向瞄準具有龐大規模及國際化優勢的高端客戶，以及在全球設立多個據點，有助維持業務穩定。（梁偉榮攝）

加入歐洲大型銀行荷蘭國際集團（ING）超過31年的潘啟良，在3年前疫情期間，出任ING中國內地和香港地區行政總裁，負責戰略執行及業務表現。他分享，自己與其他資深的管理層早已一同經歷不少大大小小的逆境。

「亞洲金融風暴、廣信倒閉、互聯網泡沫破裂、沙士、歐債危機……」，他把這些遇過的逆境與挑戰都娓娓道來，同時歸納出多年來令業務穩定的6大關鍵（見表），直言只要繼續把好關，對經濟前景抱持信心。

過去數年，包括歐洲和印度在內的多間外資銀行撤離香港。然而，潘啟良認為香港仍具有國際金融吸引力，看好該行在亞太市場的發展，加上一向瞄準高端客戶，具有龐大規模及國際化的優勢。他直言：「過去幾年不論是疫情或者政治環境也好，公司都會跑出去。」

而且，「對客戶而言，我們在亞太區深耕10個據點，極具網絡價值，是一個很好的網絡。尤其是中資，非常看重東南亞市場。」

儘管全球地緣政治環境複雜化，在發展業務及挑選客戶方面需更加小心，可是他仍然對其挑選客戶的能力有信心，「很多客戶都與我們簽訂了十年、二十年合作，甚至三十年以上。」深信過往與客戶建立良好的互信關係，保持良好規模，對市場長遠前景樂觀。

對於中國市場，他認為現時正經歷調整階段，「而且始終是一個很大的經濟體系，所以對長遠發展有信心。」

疫境因時制宜 紓企業融資壓力

他又分享，早在加入ING的初期開始深耕中國內地市場。回想當時適逢改革開放後，經濟起飛，「我有約9年時間在國內。那時候還有稱為珠三角的地區，並且已經開始做很多中國的業務。外資或者任何資本都好，對中國的市場都看好。」

此外，金融科技為銀行產業帶來變革，同業之間的競爭，有時候更像科技賽。雖然推動金融科技變革是不可逆轉的重要方向，惟潘啟良提到，期望具體策略是以「貼地」為重心，切忌「為創新而創新」，聚焦於做實事並把顧客體驗做得更好。

無論過去或現在，他強調團隊也需要了解如何建立長遠的客戶關係，擁有涵蓋各種價值鏈和行業知識的人才及專家組，幫助建立互信關係。

舉例，回顧疫情期間，毫無疑問對其不少跨行業的客戶供應鏈、銷售或盈利帶來影響，造成現金流或融資壓力。惟該行根據經驗因時制宜，在困境時，與客戶加大合作，作出「聰明且體現互信的決定」。他解釋，相信這些最高端的客戶，只是面對一個暫時性的挑戰，「而且當時願意加強合作的銀行為數不多，客戶是絕對會記住的。」翻查該集團在今年初公布的財報，由於利率高漲助攻，其2023年淨利大增近一倍至73億歐元（約617億港元）。

重聆聽實踐 展示以人為本特質

為了解員工需求以穩定軍心，同時在市場渴才的局面之下，穩固核心團隊，該企除了透過organization health index（OHI）研究，3年前他升任CEO一職時，亦設立了「CEO Box」，即使新入職的員工都可更放心地，直接提出意見與提供對話空間，「向他們表示我已準備好」以及讓其知道CEO是「貼地」的。

他認為，作為CEO必須帶頭做起，「讓員工知道我們有聆聽，我們針對大大小小的事項都會有跟進」，付諸行動。

而且，他形容此情況如同：「你跟客人談完之後，你要做成事。如果甚麼事都沒有做成，其實別人會知道。」因此，這樣也是另一種形式以身作則，展示其以人為本的業務（Human Business）的特質，不論是對內或對外，都需要聆聽與實踐，重視人性化舉措，助維持業務穩定性。







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