王牌律師不只靠口才？主攻企業融資全靠團隊互補！推動團隊合作4大貼士︰安排專案團隊處理項目、籌辦員工旅行

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外界談及「律師」一職時，首先聯想到的是電視劇或電影中唇槍舌劍，互不相讓的畫面。事實上，要在行內立足，打出一片天，成為王牌律師，又怎能單靠口才。

在法律界打滾逾30年、曾為逾百間企業的IPO或新上市項目提供法律意見的律師鄒繁霑坦言，能夠清楚溝通、表達想法是基本要求，更重要的是要具備團隊合作精神，要懂得與身邊的隊友協作，集結眾人的力量，方能有效完成任務。

的近律師行合夥人兼企業融資部主管鄒繁霑（Ronny）坦言，要做好每一個IPO項目，並不可能單靠一個人、一雙手就完成。（曾耀輝攝）

1992年加入的近律師行（Deacons）的鄒繁霑（Ronny Chow），至今已有32年，現已成為的近律師行合夥人兼企業融資部主管，領導超過80人的團隊，也是的近律師行團隊成員最多的部門。Ronny坦言，過去30多年，可算是看盡本港的法律環境轉變，競爭也相對有所增強。他笑言，當年本地和外地的律師事務所為數不多。

靠強勁團隊互補 客戶得益

但根據香港律師會最新資訊指出，截至今年4月，香港共有923家本地律師事務所，另有73家外地律師事務所在港設有辦事處，可想而知，現時要在市場突圍並立足，必定會存在巨大的競爭壓力。

尤其香港作為國際金融中心，市場對於融資項目（包括首次公開招股IPO）有關的專業服務如法律服務的需求持續增長，自然有更多人才希望能分一杯羹，所以對於專攻企業融資領域的Ronny而言，就更加需要竭盡全力「省靚招牌」。

時至今日，Ronny在該領域已是數一數二的知名律師，曾為超過100家覆蓋多個行業的企業，包括多家國際知名或本地著名品牌及企業的IPO/新上市項目提供法律意見，實力不容小覷。Ronny也強調：「要做好每一個IPO項目，並不可能單靠一個人、一雙手就完成。」他直言能夠走到現時這一步，也感恩背後擁有一班強勁的團隊。

Ronny指出，法律行業分秒必爭，要處理繁重工作，就必須要有團隊「互相Cover」，同心協力，集結各人的專業知識和想法，凝聚眾人的力量，方能讓客戶受惠，達成獨力難支的任務。他透露，平常大多安排專案團隊（Project Team）處理項目，而每個團隊會以矩陣式（Matrix）方式組成，他與其他合夥人會在80人中選賢任能，每次嘗試以不同組合來處理項目，「不但可讓同事從不同人身上學習更多技巧和知識，也可以讓他們參與和處理更多不一樣的案件，見識更多。」他也直言，這個方法對於新世代來說，也適合不過，「他們總是渴求在工作的過程，可以學到新事物，並且有空間去發揮潛能。」

Ronny團隊每年都會舉行員工旅行，讓團隊自行規劃和挑選行程、酒店、活動等，讓他們趁機會可以合作，互相了解。（受訪者提供圖片）

每年員工旅行 趁機多了解

而在這個講求合作精神的工作環境下，作為領導者的Ronny，當然需要花上不少心思將所有人集結，「我們團隊成員橫跨不同世代、地區及背景等，大家要有Bonding（親密連結），才可以營運下去。」而要確保團隊有Bonding，能夠建立互信，這個責任便落在Ronny身上。

Ronny笑言，除了鼓勵他們在工作期間增強溝通外，在工作以外的時間也會安排活動，激勵團隊士氣。而他最引以為傲，就是每年都會舉行員工旅行，「我們會齊集整個部門團隊，香港、上海和北京的成員，一起到外地旅行，我們去過大阪、首爾、台北、新加坡等地，去年就去了布吉。」而他會讓團隊自行規劃和挑選行程、酒店等，讓他們趁機會可以合作，互相了解，他與團隊其他合夥人亦會參與其中，投入各項活動，促進團隊互動，保持隊團間關係融洽。







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