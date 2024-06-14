打工仔投入度低影響業績！點解混合工作成主因？日本樂天集團副社長︰借科技平台增進員工互動

加入最愛專欄 收藏文章

疫情期間遙距工作興起，或影響團隊的互動模式。有企業借助科技來管理人力資源的流動，從而維持團隊士氣、參與度和工作效率。（資料圖片）

員工用心投入工作，絕對是企業成功的關鍵。但較早前一間國際企業顧問公司的研究卻發現，去年打工仔對工作的投入度低，影響不少企業業績表現。而問題的部分成因，可歸咎於疫情期間遙距工作模式的興起，引致打工仔感到不被重視。

有日本企業高管就認為，在混合辦公環境中，讓打工仔了解和適應公司文化確實更困難。因此若要保持團隊士氣、參與度和工作效率，就應借助科技的協助，來加強溝通，留住年輕人。

國際企業顧問公司蓋洛普（Gallup）早前發布的研究報告提到，2023年打工仔對工作的投入度平均只有23%，而且東亞地區（包括：香港、日本、台灣等）只有18%受訪員工表示投入於工作，為10個地區中排名倒數第三。Gallup指，投入度下降直接降低生產力，「不投入」或「非常投入」的員工，更在去年造成8.9萬億美元（約69.51萬億港元）全球的經濟損失。

港日台等員工 僅18%投入工作

報告指出，這些打工仔均認為，一系列因素導致他們對工作的投入度和熱情大幅減退，包括：感覺公司對其關心減少、缺乏鼓勵其發展的支持、學習成長機會減少、在工作場所缺乏朋友，以及認為自己的意見不被重視。至於此問題的成因，或多或少都是因為疫情後混合工作模式變得更普遍，改變了團隊之間的工作和社交互動模式，溝通減少，導致企業高管漠視了員工的想法和需求。

提升員工體驗 工作效率增

日本樂天集團副社長兼幕僚長平井康文（Zoom工作轉型論壇截圖）

日本樂天集團副社長兼幕僚長平井康文近日出席Zoom工作轉型論壇時，亦提到相關情況和挑戰。他提及，該企的組織文化為「Walk Together」，顯然是盼望團隊能夠共同前行，所以溝通對於該企而言，是最重要不過的事情。

惟他也坦言，在現今的混合辦公環境中，讓打工仔了解和適應公司文化確實更困難，「加上我們的員工會因工作地點或業務範圍而分散，所以頗有難度。」但平井康文笑言，從未懼怕相關挑戰，因為能夠借助各種科技平台，來管理人力資源的流動，以及提升員工體驗，來維持團隊士氣、參與度和工作效率。

平井康文表示，該企早前就引入了員工互動平台Workvivo，來增進員工之間的互動，讓大家感受彼此，「推出短短一個月後，超過80%的員工都加入了該平台。」他笑指，大家的投入程度比其想像中要高，基本所有人都會參與各種不同的討論，就連個人興趣都可以進行討論，「畢竟這個平台讓他們能夠自由發聲，讓無論在何處工作的每位團隊夥伴都能被傾聽，當找到共同話題，自然能簡化溝通並提高參與度，甚至促進新想法。」他強調，平台能夠將員工們緊扣，向心力更強。但與此同時他提醒高管也要參與在內，並且留意同事間的互動及想法。他透露，現時看到員工的投入度也不斷上升，工作效率和成果均有所提升。







【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票