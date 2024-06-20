飛機維修保養品牌料明年增聘50人！引創新科技吸人才！ 「Can-do」態度讓員工互相支持

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在香港提及「航空」，不少人會聯想到作為國際航空樞紐，具備的龐大飛機場、載人載貨量，甚至是帥氣、艷麗的空中服務員。但原來本港在飛機引擎維修界，也是飛機維修保養中的一個重要基地。

HAESL總經理（商務與物料管理）桂浩然指，部分老師傅「睇住佢大」，至今不時向他們請教，故彼此間沒有隔膜。（朱永倫攝）

香港航空發動機維修服務有限公司（HAESL）總經理（商務與物料管理）桂浩然坦言，本地飛機引擎維修工作並非為人熟悉，但可為人才帶來甚具潛力的發展空間。他入行17年，從管理培訓生（MT）逐步晉升至公司高管，也收穫了一班亦師亦友的同事兼兄弟。

謙卑虛心求學 多與同事交流

未來兩年的飛機引擎維修需求穩步上升，HAESL料明年需增聘50人。（朱永倫攝）

桂浩然自幼移民國外，修畢航空工程相關課程後曾一度「做車」。回港發展時，留意到本地與航空相關產業發展不俗，便想回歸老本行。「當時都有幾份航空相關的（心儀）工作，飛機引擎維修便是其中之一。但回港時只能趕上HAESL MT計劃的報名時間，才在機緣巧合下加入公司，至今已有17個年頭。」

他續指，以MT身份加入公司時，除了在大學所學的理論和知識外，其他方面「咩都唔識」，全靠廠房中師傅們教導，從實戰中成長，令他與一眾老師傅建立深厚的信任。即使現時已身任要職，彼此也沒有上司與下屬之間的隔膜，能更好地與員工溝通和聽取意見。

此外，這經歷也讓桂浩然謹記「自己識嘢好少」，惟有為人謙卑、尊重他人和虛心求學，才能讓自己學習更多，和真正了解他人處境和需要。「就算你是工程師，抑或總經理，對裝置最熟悉的，絕對是廠房中一班落手落腳做、日日摸著它們的師傅。時至今日，我有很多範疇的事也要繼續向他們請教，甚至在做決策時，也會設身處地考慮對他們的影響。」

人與人之間的信任，非一朝一夕建立，也需維繫才能長久。為了鞏固與老師傅的關係，和與年輕員工建立互信，桂浩然稱喜歡在廠房走動，多認識員工和與其交流，「多走走也能讓同事知道高層不是只會坐在房」。

「Can-do」態度 員工互相支持

問及在HAESL效力17年中最大的得著，他則提到該企的7大核心價值，包括「團隊精神」、「尊重」、「安全與健康」、「多元共融」等（詳見表）。並指出飛機引擎維修本來便是一項團隊工作，故「團隊精神」無處不在。「我最喜歡公司團隊合作的氛圍，也凝聚了一班兄弟。即便大家不同部門，也會互相幫忙，閒時更會相約外遊。」

另外，該企推動「Can-do attitude」，凡事都可以透過互相支持解決問題。桂浩然強調：「上班見同事的時間，比見家人更長。如同事是好玩、好傾、（工作的）關心，這是很重要的。」

然而，過去17年，航空工程行業發展穩定、人才發展空間大，但他坦言，香港的飛機引擎維修工作「一定不是為人所知」，HAESL的知名度也可能較老牌競爭對手低。對工程界人才而言，飛機引擎維修也未必是其首選，冀藉更多創新科技，吸引年輕人入行。







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