管理｜網安公司以優厚福利留人才！定期辦線上聚會、設感謝日假期！鼓勵不怕錯勇於嘗試助成長

加入最愛專欄 收藏文章

提升員工敬業度的方法，除了提供優厚薪金外，還可以是具吸引力的福利措施。網絡安全公司Exabeam不但安排混合工作，予員工充足的上班自由度，也會每月舉辦大型線上聚會，為員工慶祝生活點滴；並透過一年一度的「感謝日」，讓全球員工放假一天。

Exabeam將混合工作環境視為一種方式，滿足員工的需求和偏好，允許他們按照自己的情況，在辦公室和遙距之間進行選擇，既提供遙距工作的靈活和自由度，也提供在辦公室社交和合作的機會。

分享生活點滴 員工更敬業

Exabeam人力資源總監Gianna Driver表示，他們願意投資更多時間，以有趣方式，提升工作體驗。（網上截圖）

雖然在混合工作下，同事們未必能經常見面，但Exabeam人力資源總監Gianna Driver表示，該公司定期舉辦各種活動，提升員工之間的凝聚力。例如，公司每月會舉辦Mix and Mingle，透過Zoom平台讓全球所有員工聚在一起，目的是讓所有人更好地互相了解、建立聯繫、分享資訊，創造一個充滿樂趣和節日氛圍的聚會。

網安公司Exabeam員工可選擇回到辦公室，與同事一同參與線上聚會Mix and Mingle。（網上截圖）

在Mix and Mingle之中，員工可進行各式互動，包括慶祝員工生活中的里程碑時刻，例如生日、婚禮、新生兒等。同時，他們還會分享工作方面的資訊，讓大家了解不同部門的最新情況，其他同事亦可以提出問題、給予反饋和進行討論。

安排資源團體 促進平等共融

她指出，員工對聚會的反應十分積極，因為這活動為他們提供了一個跨部門溝通和文化共享的平台，透過互動和溝通，加強團隊合作和職場關係；再者，亦為員工提供一個放鬆的時刻，讓他們在工作以外享受其他樂趣。

此外，Exabeam每年都舉辦感謝日（Thank You Day），讓該企全球員工可以同時放假一天。Gianna認為，避免過度疲勞對提高工作效率很重要，「感謝日是一個集體放假的活動，讓所有人都能夠一起『充電』，避免在休假期間收到大量內部郵件和工作聯絡，達至真正的休假。」

為了促進工作場所的平等以及多元共融，Exabeam也安排各種員工資源團體（Employee Resource Groups，ERG），它是由員工自發組織，目前已有7個ERG支援不同文化社群。

例如New Parents ERG是協助新手父母，在他們照顧孩子的過程中，提供資源和意見；Asian American Pacific Islander ERG則是捍衛和慶祝亞裔美國人和太平洋島民的身份與文化。

每個ERG都有自己的領導團隊，負責組織相關活動、工作坊和社區活動，員工可按個人興趣、文化或價值觀而選擇加入。Gianna認為ERG提供了機會，讓一些可能在企業結構中，被忽視或較少代表的群體發聲，讓他們感到受關注和尊重，從而減少工作環境的偏見和歧視，增強員工的敬業度。

Exabeam重視靈活的工作環境，允許遙距工作的同時，亦設有辦公室供員工玩樂、聚會和見客之用。（網上截圖）

鼓勵不怕錯 勇於嘗試助成長

管理心得方面，Gianna鼓勵員工「工作時不要害怕犯錯」，因為選擇保持安全和舒適的做法，往往會缺乏嘗試新事物和解決問題的勇氣。她相信，「在創新和學習中，犯錯是一個很自然的過程，只有勇於嘗試和冒險，並意識到錯誤，才是真正的成長機會。」

當員工不害怕犯錯時，他們就會感到放鬆和自在，不會因為擔心承擔後果而限制自己的行動和創造力。這種心理安全亦有助促進團隊合作和開放溝通，並增強員工的投入感。







【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票