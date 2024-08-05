「港版Pixar」試用GenAI製本地原創動畫！抱「靈活放膽做」心態迎合市場變化！公開行業4大挑戰

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香港動畫製作，曾經在眾多美日動畫中突圍而出，在國際舞台上佔一席位。但在種種因素下，形形色色的挑戰湧現，導致本地動畫的輝煌時期慢慢凋零。

不過，Nikopicto（尼卡思文化）行政總裁兼聯合創始人梁文麗（Lily）就選擇堅持到底，無懼挑戰，埋頭苦幹繼續與團隊努力製作不同的本地原創動畫，並透過各種渠道和不同方式「靈活去做」，為求外界看到香港人的力量，盼能令本土動畫能夠再次撥雲見日。

Nikopicto團隊數年前為香港眼鏡公司，創作動畫廣告《戴起美麗人生》，獲得不少本地和國際不少獎項及掌聲。當時人們才赫然發現，原來香港的CG動畫水平質素相當高，團隊當時更因而被業界稱為「港版Pixar」，可見與外國公司製作的動畫相比，絕不輸蝕。

Nikopicto行政總裁兼聯合創始人梁文麗坦言，要在文創產業界生存，必需要懂得靈活、放膽去做。（曾耀輝攝）

作為Nikopicto掌舵人的Lily，日前接受本報專訪時就坦言，當時這項目為她打下一支強心針，因為在香港做動畫相關的創作產業，本來就極具挑戰性，問題天天都多。但該項目能夠獲得國際關注，為她帶來更大的信心和滿足感，讓她堅持要帶領團隊繼續在這個行業發展下去，做好每一個作品。

市場趨勢科技多變 惟缺人手

惟一次的成功並不代表永恒，Lily笑言，目前香港動畫公司依然還在面對不少的難題，他們亦不例外。她指出，目前主要有4大挑戰需要應對，分別是：1.市場趨勢及偏好不斷變化、2.創新科技不斷誕生、3.人手短缺、及4.公司發展方向。

較早前Nikopicto以生成式人工智能（GenAI）技術，製作自家原創動畫「Planet Foodies」。（受訪者提供圖片）

她先解釋市場變化的情況，「以往客戶主要若想透過廣告接觸消費者，大多會選擇以插畫和TVC活動。但近年KOL、社交平台等崛起，再加上普羅大眾喜歡互動式體驗，導致企業會選擇改變行銷策略和計劃。對於我們這些創作動畫廣告來說，有一定的影響。」而這也跟科技快速變化的問題環環相扣，「因為AR、光雕投影、裸眼3D、混合實境等技術的面世，客戶自然會提出更多不一樣的要求。」所以對於原本專注於創作3D動畫的他們來說，公司的策略就必須及時作出調整，來迎合市場的需求。

Lily表示，為了迎接挑戰，她一直抱着要「靈活放膽去做」的心態，盡可能鼓勵團隊走在最前端，大膽嘗試不同的工具和渠道，不只單單專注於用傳統的方式來製作動畫。舉例指，該企近日就以生成式人工智能（GenAI）技術來嘗試創作，製作自家原創動畫「Planet Foodies」，「做得創意產業，就一定要放膽去試，未試過永遠都不會知道結果。」

GenAI助製作 動畫界奧斯卡參展

她又憶述，當年團隊涉足3D動畫領域時，外界同樣對於這項技術產生如今天對GenAI的擔憂和疑問，並恐怕2D動畫會消失。但直到今日，不論2D抑或3D動畫，依然繼續發展中，「我們不能因為擔憂，而選擇不嘗試。」

正因Nikopicto團隊作出嘗試，是次利用GenAI輔助製作的「Planet Foodies」，就成功入選了香港數碼娛樂協會舉辦的「明日動畫」計劃，並獲得前往「動畫界奧斯卡」之稱的法國安錫國際動畫影展參展的機會，讓香港作品再次邁向國際舞台。







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