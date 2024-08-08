獵頭公司列港企招募10大挑戰！難提供彈性工作安排？應徵者缺所需技能？Michael Page董事總經理：打工仔寧願「一動不如一靜」

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近年全球人力資源（HR）市場競爭激烈，「搶人才」無疑是港府及企業的重中之重。有人才趨勢報告顯示，逾6成香港僱主認為招募具挑戰性，高於全球及亞太區水平，並整理出港企十大招募挑戰。

HR專家翁傲嘉認為，盡管逾9成港人對新工作機會持開放態度，但經濟尚未完全復甦，令求職者未必有信心尋求新工作，更多人偏向觀望態度。

獵頭公司Michael Page最新《2024年人才趨勢》報告指出，65%港企對招聘合適人才感困難，均遠高於亞太區的39%及全球的50%。另有49%企業認為難以留住人才，比例同樣高於亞太區的33%及全球的40%。

企業10大挑戰 競爭對手搶人才

報告又列出港企正面對的十大招募挑戰：1.人才未具備所需技能、2.薪酬不達求職者所期望、3.缺乏求職者、4.難以尋找符合公司文化及具契合度的求職者、5.被競爭對手搶走人才、6.人手不足、7.求職者之間的競爭（Competition over applicants）、8.福利不達求職者所期望、9.難以提供求職者所要求的彈性工作安排，以及10.篩選求職者（Screening applicants）。

獵頭公司香港Michael Page董事總經理翁傲嘉認為，考慮到市道未完全恢復，令不少打工仔抱「一動不如一靜」的觀望態度，未言跳槽。（受訪者提供圖片）

從事招聘顧問工作近18年的香港Michael Page董事總經理翁傲嘉解釋，對港企而言，上述挑戰非近期出現，亦非一時三刻能解決。好比ESG（環境、社會和管治）人才，雖然可持續發展已成為全球企業重點發展策略，但在此之前，相關的人才庫細小，以致企業要吸納ESG相關人才時，出現供不應求；而近年的AI人工智能人才亦如是。

此外，在經濟環境不明朗、業績未如理想下，企業難以高薪和豐厚福利搶人才，惟求職者一般不會減薪轉工。加上經歷疫情後，他們同時還看重關乎身心健康及家庭的福利，以致僱主實際能提供的，與求職者所期望的存差距。

求職常提問 渴求彈性工作安排

獵頭公司香港Michael Page董事總經理翁傲嘉認為，考慮到市道未完全恢復，令不少打工仔抱「一動不如一靜」的觀望態度，未言跳槽。（資料圖片）

她稱：「企業尚可按自己的預算、求職者的個人經驗及技能，上調可提供的薪酬，但行政上很難改福利，也不會為一個人而制定個人化的福利政策。」

雖然僱主與求職者在薪酬福利存期望差距，但報告指僅3成港人會為了福利而放棄升職加薪，遠低於亞太區的43%和全球的48%。翁傲嘉認為，銀彈攻勢對港人仍然奏效，「錢還是能解決問題，部分求職者仍會願意犧牲其所期望的福利，以換取更高薪酬。」惟強調在家工作等彈性工作安排，早已成為港人求職時的常見提問，企業長遠而言需循序漸進地改善員工福利制度，以免日後失去競爭力來吸引市場上的一線人才。

市道待復甦 打工仔未輕言跳槽

企業請人難之際，港人要找新工亦非事事如願，甚至對轉工不抱太大信心。盡管報告提到95%港人對尋求新工作抱開放態度，比去年上升4%。但翁傲嘉坦言，經濟尚未完全復甦，令不少人處於觀望態度。相比採取行動轉工，更多人寧願「一動不如一靜」，這也驅使港企在招募時面臨缺乏求職者的挑戰。

加上企業在增加職位（Headcount）時亦愈見困難，基於公司業績、預算、職位急切性等多方面考慮，決策者或會拖慢請人過程，「很多時當企業決定請誰時，該求職者或已對該企失去信心，甚至已被其競爭對手僱用。」







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