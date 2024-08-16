逾7成HR指中級非管理人、初級員工最難請人！提供彈性工作安排、培訓內部人才招聘最有效

加入最愛專欄 收藏文章

在全球經濟增長放緩的同時，還要配合人工智能AI熱潮所帶來的營商及職場改革，人力招聘方面依然面臨巨大挑戰。有最新人才趨勢報告發現，人才難求的情況雖有所放緩，但仍有逾7成受訪HR（人力資源）人員認為難以招聘合適的全職人才，當中以中級非管理職位及初級職位最難請人。

為了擴充人才庫，企業亦嘗試採用更廣泛的招募策略，如提高薪酬和提倡正向文化，甚至降低職位的學歷要求；惟不少企業忽略了培訓現有員工，以填補空缺職位的可行性及成效。

美國人力資源管理協會（SHRM）發布最新的《2024全球人才趨勢》報告，當中指出約77%受訪者認為在過去12個月，對於為全職職位空缺尋找合適人才感到困難。雖然相關比例較2022年的91%高峰水平有所放緩，但仍然反映人才難求問題正給予HR人員壓力。其中，他們認為中級非管理人員（69%）及初級員工（55%）最難聘請。

最渴求中級非管理人 初級員工

面對企業更謹慎地投放資源及新技術應用下，他們在人才供求、技術和薪酬及福利3方面正面臨不同挑戰。應徵者少（60%）、需與競爭公司搶人（55%）、應徵者提出職位申請後失聯情況增加（46%）、應徵者不具所需工作經驗（40%），以及薪酬不具競爭力（39%），是企業面臨的5大招聘挑戰。

為擴展人才庫，疫情過後，企業均採取不同的招聘策略，如降低職位學歷要求。有73%採用此策略的企業表示，已成功聘用1名或多名合適人才。另有少數受訪者表示，考慮聘請年屆60歲或以上的高齡人才（12%）、雙失青年（11%）等。

報告又發現，被受訪HR人員認為有效的招聘策略，即提供更具彈性工作安排，以及培訓現有員工，在企業常用招聘策略（見表）中，僅分別排名第14和第10。相關數據反映企業雖知道彈性工作安排和培訓員工的重要性，但仍低估了它們的實際成效。

Pikky人才及文化部門主管Somya Mathur認為，企業培養內部人才不但可填補空缺，還能培養員工更高的忠誠度。（Somya Mathur LinkedIn圖片）

Pikky人才及文化部門主管Somya Mathur認為，培訓內部人才比外部招募更具成本效益。當公司願意投放資源以提高員工技能時，員工會認為自己被重視、是公司寶貴的人才資產，這還有助其建立更高的忠誠度。

感到受重視 有助建更高忠誠度

惟內部培訓需要以適當的速度和指導進行，企業要確保員工對培訓感興趣，並適時地作調節，以免員工的學習停滯不前。而過度的在職培訓不但會為員工帶來壓力，也有機會使其對工作失去興趣，並視之為負擔。







【你點睇】本港無人駕駛自動車最快本月底試運，你會否乘坐？► 立即投票