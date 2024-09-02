職場｜混合工作達最大生產力？比辦公室內完成更多工作！惟削員工參與度需增學習機會、蒐集反饋

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混合工作及AI塑造了全球職場新趨勢，有最新職場報告指出，員工在混合工作下能達最大生產力，企業亦正就生產力等因素調整工作模式。

有高管認為，如何促進員工之間溝通和協作是彈性工作的優先事項，同時要平衡不同年齡層員工的需要。

視像會議平台Zoom早前訪問了全球逾600名資訊科技及高級管理層人員，以及約1,900位專業人士，了解他們對不同工作模式的觀點、各種工作模式的生產力水平、生成式人工智能（GenAI）對工作的影響，以及其他與未來工作模式相關的議題，並發表「未來工作導向：混合模式及科技全球觀點」研究報告。

亞太企業 多採靈活工作政策

調查結果顯示，亞太區內的84%企業都採用靈活的工作安排政策，其中58%企業採用混合工作，26%則採用遙距工作模式。另有83%亞太區受訪者認為，他們在混合或遙距工作模式下，能發揮最大生產力，能比在辦公室內完成更多工作。

此外，為滿足業務和員工需求，不少企業正針對工作模式作出調整，而生產力則是首要考慮因素。87%的亞太區受訪領導層表示，生產力是決定採用哪一種工作模式的最大考慮因素，屬全球比例最高地區，而北美及西歐地區的比例分別為86%及81%。

Zoom亞太區負責人Ricky Kapur表示，員工對使用GenAI工具仍有憂慮，企業應發掘更多用例並提供協助。（Zoom論壇截圖）

新加坡報業控股架構及運營科技負責人Christopher Lim近日出席Zoom亞太區員工體驗論壇時，亦提到實施彈性工作安排和多元化年齡層團隊所帶來的挑戰。

他稱現今職場中有來自不同年齡層的人，其公司有初入職場的年輕人，亦有已在公司工作逾30年的員工，「年輕人在社交媒體陪伴下長大，對技術非常熟悉，且習慣即時獲得所需的資訊。相關的生活和做事方式與10年前相反，更是與已工作數十年的員工不同。」

他續指，混合工作在現今職場是理所當然，還強調員工的自主權，使團隊更多元化。因此，藉合適的工具和平台將不同年代員工的偏好整合在一起，平衡各方需求，同時便利其遙距工作對其提升員工體驗非常重要。

須增學習機會 蒐集員工反饋

然而，員工減少回辦公室工作，難免影響參與度和員工之間的溝通。調查發現，亞太區內每10位領導人員就有6人表示，混合工作模式令員工參與度下降。要配合員工需要，仍能使其投入工作對採用彈性工作安排至關重要。

Christopher Lim表示，要更有效地實施彈性工作安排，除了需要一個能促進員工之間開放且透明的溝通和協作的平台外，平台還需應付3大需求，包括：幫助於認可和表揚員工的貢獻，以激勵員工和創造積極的工作環境、為員工提供學習和發展機會，以及能蒐集員工的經驗、反饋和見解，以協助公司識別需改進的領域，並做出明智決策。

他透露，目前該企正就上述領域創建新的內聯網平台，以整合及簡介現有的多個工具。另指該企早前在辦公室引入了員工互動平台Workvivo，不但提供了逾60個線上會議和培訓空間，還加快了遙距團隊的協作。「整個數據和分析過去能夠追蹤衡量員工敬業度、滿意度、績效，你知道這也絕對至關重要。」







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