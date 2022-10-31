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每年一到萬聖節（Halloween），中環蘭桂坊和主題樂園就會有各式各樣的「嘩鬼」出沒！從風水術數的角度來看，到底「扮鬼扮馬」慶祝萬聖節會否令人更容易撞邪、撞鬼？和中國人的鬼節相比，萬聖節的目的明明都是祭祀遊魂野鬼，為甚麼會演變成Cosplay派對？即聽蔣匡文分析！

由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！每年一到萬聖節（Halloween），中環蘭桂坊和主題樂園就會有各式各樣的「嘩鬼」出沒！從風水術數的角度來看，到底「扮鬼扮馬」慶祝萬聖節會否令人更容易撞邪、撞鬼？和中國人的鬼節相比，萬聖節的目的明明都是祭祀遊魂野鬼，為甚麼會演變成Cosplay派對？即聽蔣匡文分析！

＊玄學非精密科學，內容只供參考。

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