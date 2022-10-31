職場

風水蔣知識

加入最愛專欄　 收藏文章　

2022-10-31

萬聖節「扮鬼扮馬」易撞邪、撞鬼？Halloween原意同中國人鬼節有共通點？中國風水術數點睇西方鬼節？

#蘭桂坊 #風水 #玄學 #萬聖節 #Halloween #蔣匡文 #祭鬼 #中國術數

　　每年一到萬聖節（Halloween），中環蘭桂坊和主題樂園就會有各式各樣的「嘩鬼」出沒！從風水術數的角度來看，到底「扮鬼扮馬」慶祝萬聖節會否令人更容易撞邪、撞鬼？和中國人的鬼節相比，萬聖節的目的明明都是祭祀遊魂野鬼，為甚麼會演變成Cosplay派對？即聽蔣匡文分析！

 

 

　　由著名建築師及術數師蔣匡文主持的「風水蔣知識」，以理論+數據和大家探討最貼身玄學話題！每年一到萬聖節（Halloween），中環蘭桂坊和主題樂園就會有各式各樣的「嘩鬼」出沒！從風水術數的角度來看，到底「扮鬼扮馬」慶祝萬聖節會否令人更容易撞邪、撞鬼？和中國人的鬼節相比，萬聖節的目的明明都是祭祀遊魂野鬼，為甚麼會演變成Cosplay派對？即聽蔣匡文分析！

 

　　＊玄學非精密科學，內容只供參考。

 

Read More：7月鬼門關大開！鬼節燒街衣原意唔係怕鬼？有咩大事唔做得？除了7月，仲有邊兩個農曆月份諸事不宜？

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

更多風水蔣知識文章
你可能感興趣
#蘭桂坊 #風水 #玄學 #萬聖節 #Halloween #蔣匡文 #祭鬼 #中國術數
更多職場文章
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
銀行匯率
貨幣攻略
More
Share